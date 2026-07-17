"Даллас" с Ищенко обыграл "Оклахому" в матче Летней лиги НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Даллас Маверикс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в матче Летней лиги НБА со счетом 97:87.
- Самым результативным игроком матча стал Брукс Барнхайзер из «Оклахомы», набравший 21 очко и сделавший 12 подборов; российский защитник «Далласа» Всеволод Ищенко набрал 12 очков, сделал семь подборов и отдал три результативные передачи.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Даллас Маверикс" обыграл клуб "Оклахома-Сити Тандер" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 97:87 (24:20, 25:25, 28:18, 20:24). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Оклахомы" Брукс Барнхайзер, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. У "Далласа" больше всех очков набрал Джон Пулакидас - 19.
Российский защитник "Маверикс" Всеволод Ищенко набрал 12 очков, сделал семь подборов и отдал три результативные передачи, проведя на паркете чуть более 29 минут. 21-летний россиянин был выбран клубом "Чикаго Буллз" на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером, после чего права на него перешли к "Далласу" через "Лос-Анджелес Лейкерс".