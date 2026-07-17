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В Ярославской области формируют отряд территориальной обороны "БАРС" - РИА Новости, 17.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:03 17.07.2026
В Ярославской области формируют отряд территориальной обороны "БАРС"

В Ярославской области продолжают формирование отряда терробороны "БАРС"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Отряд территориальной обороны "Барс", в чьи задачи входит прикрытие объектов критической инфраструктуры от атак БПЛА, формируют в Ярославской области, сообщило министерство региональной безопасности Ярославской области.
"В Ярославской области продолжается формирование отряда территориальной обороны "БАРС". Основная задача отряда – прикрытие объектов критической инфраструктуры на территории Ярославской области от атак беспилотной авиации противника. Все граждане, заключившие контракты, будут привлекаться на специальные военные сборы и выполнять задачи исключительно в пределах региона", - говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что в военном комиссариате Ярославской области проводятся мероприятия по отбору граждан, находящихся в запасе и желающих заключить контракт с министерством обороны РФ на пребывание в мобилизационном людском резерве.
Для добровольцев предусмотрены существенные меры материального стимулирования, подчеркнули в региональном министерстве. В период прохождения сборов правительство Ярославской области обеспечивает ежемесячные выплаты от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности, а Минобороны выплачивает от 20 до 25 тысяч рублей, также зависящих от должности и звания. Кроме того, за официально трудоустроенными резервистами сохраняется средний месячный заработок по месту основной работы.
"Для записи в отряд "БАРС" необходимо обратиться в военный комиссариат Ярославской области по месту жительства. Основной контактный центр находится по адресу: Ярославль, улица Кооперативная, 12. Телефоны: 8 (4852) 74-45-41, 74-45-48, 74-45-11. Электронная почта: voenkomyaroslavl@mil.ru", - рассказали в региональном министерстве, добавив, что контакты районных военкоматов можно уточнить в областном военкомате по указанным телефонам.
 
Ярославская областьЯрославльМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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