В Ярославской области формируют отряд территориальной обороны "БАРС"

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Отряд территориальной обороны "Барс", в чьи задачи входит прикрытие объектов критической инфраструктуры от атак БПЛА, формируют в Ярославской области, сообщило министерство региональной безопасности Ярославской области.

"В Ярославской области продолжается формирование отряда территориальной обороны "БАРС". Основная задача отряда – прикрытие объектов критической инфраструктуры на территории Ярославской области от атак беспилотной авиации противника. Все граждане, заключившие контракты, будут привлекаться на специальные военные сборы и выполнять задачи исключительно в пределах региона", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что в военном комиссариате Ярославской области проводятся мероприятия по отбору граждан, находящихся в запасе и желающих заключить контракт с министерством обороны РФ на пребывание в мобилизационном людском резерве.

Для добровольцев предусмотрены существенные меры материального стимулирования, подчеркнули в региональном министерстве. В период прохождения сборов правительство Ярославской области обеспечивает ежемесячные выплаты от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности, а Минобороны выплачивает от 20 до 25 тысяч рублей, также зависящих от должности и звания. Кроме того, за официально трудоустроенными резервистами сохраняется средний месячный заработок по месту основной работы.