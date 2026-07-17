Краткий пересказ от РИА ИИ МВД РФ объявило в розыск политолога Антона Барбашина*.

В карточке Барбашина* в базе розыска указано, что он разыскивается по статье УК, но номер статьи не указан.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Антона Барбашина*, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Барбашина* в базе розыска.

© МВД России МВД объявило в розыск политолога Барбашина* © МВД России МВД объявило в розыск политолога Барбашина*

По какой именно статье его разыскивают, не указывается.

Как указано в соцсетях Барбашина*, он является редакционным директором журнала Riddle Russia. В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в РФ литовского издания Riddle, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Минюст РФ внес Барбашина* в реестр иноагентов в январе 2025 года. По данным ведомства, он распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, призывал к введению ограничительных мер в отношении России, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Взаимодействует с нежелательными в РФ организациями и проживает за пределами России.