МВД объявило в розыск политолога Барбашина*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МВД РФ объявило в розыск политолога Антона Барбашина*.
- В карточке Барбашина* в базе розыска указано, что он разыскивается по статье УК, но номер статьи не указан.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Антона Барбашина*, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Барбашина* в базе розыска.
По какой именно статье его разыскивают, не указывается.
Как указано в соцсетях Барбашина*, он является редакционным директором журнала Riddle Russia. В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в РФ литовского издания Riddle, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Минюст РФ внес Барбашина* в реестр иноагентов в январе 2025 года. По данным ведомства, он распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, призывал к введению ограничительных мер в отношении России, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Взаимодействует с нежелательными в РФ организациями и проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции инагента в России
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