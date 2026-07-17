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С иноагента Бабченко* принудительно взыскивают 78,2 тысячи рублей долга - РИА Новости, 17.07.2026
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15:21 17.07.2026
С иноагента Бабченко* принудительно взыскивают 78,2 тысячи рублей долга

РИА Новости: приставы взыскивают с иноагента Бабченко 78,2 тысячи рублей долга

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАркадий Бабченко*
Аркадий Бабченко* - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Аркадий Бабченко*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аркадия Бабченко* оштрафовали за непредоставление иноагентом необходимых сведений в уполномоченный орган.
  • Приставы принудительно взыскивают с Бабченко* 78,2 тысячи рублей долга, включая штрафы и исполнительские сборы.
  • Суд в Москве заочно приговорил Бабченко* к 1,5 года лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с заочно осужденного на 1,5 года журналиста Аркадия Бабченко* 78,2 тысячи рублей долга, в том числе по штрафам за непредоставление иноагентом требуемых сведений, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, суд в Москве дважды оштрафовал Бабченко* за непредоставление иноагентом в уполномоченный орган необходимых сведений. В связи с тем, что журналист не выплатил штрафы добровольно, суд выдал исполнительные листы, по которым в ноябре 2024 года и марте 2026 года приставы завели на него два исполнительных производства, следует из материалов приставов.
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С Бабченко принудительно взыскивают в общей сложности более 69,8 тысячи рублей "штрафов как вида наказания по делам об АП" с исполнительскими сборами на 8,4 тысячи рублей.
Кроме того, журналист избежал оплаты свыше 36 тысяч рублей долга по "платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени" из-за "отсутствия возможности установить местоположение должника или его активов".
В пятницу суд в Москве заочно приговорил Бабченко* к 1,5 года лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
Минюст РФ внес Бабченко* в реестр иноагентов в апреле 2023 года. По данным министерства, он осуществлял сбор денег в поддержку ВСУ и распространял фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике. Он проживает за пределами России.
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