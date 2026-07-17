С иноагента Бабченко* принудительно взыскивают 78,2 тысячи рублей долга

Краткий пересказ от РИА ИИ Аркадия Бабченко* оштрафовали за непредоставление иноагентом необходимых сведений в уполномоченный орган.

Приставы принудительно взыскивают с Бабченко* 78,2 тысячи рублей долга, включая штрафы и исполнительские сборы.

Суд в Москве заочно приговорил Бабченко* к 1,5 года лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с заочно осужденного на 1,5 года журналиста Аркадия Бабченко* 78,2 тысячи рублей долга, в том числе по штрафам за непредоставление иноагентом требуемых сведений, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно судебным документам, суд в Москве дважды оштрафовал Бабченко * за непредоставление иноагентом в уполномоченный орган необходимых сведений. В связи с тем, что журналист не выплатил штрафы добровольно, суд выдал исполнительные листы, по которым в ноябре 2024 года и марте 2026 года приставы завели на него два исполнительных производства, следует из материалов приставов.

С Бабченко принудительно взыскивают в общей сложности более 69,8 тысячи рублей "штрафов как вида наказания по делам об АП" с исполнительскими сборами на 8,4 тысячи рублей.

Кроме того, журналист избежал оплаты свыше 36 тысяч рублей долга по "платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени" из-за "отсутствия возможности установить местоположение должника или его активов".

В пятницу суд в Москве заочно приговорил Бабченко* к 1,5 года лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Минюст РФ внес Бабченко* в реестр иноагентов в апреле 2023 года. По данным министерства, он осуществлял сбор денег в поддержку ВСУ и распространял фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике. Он проживает за пределами России.