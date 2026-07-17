Суд в Москве заочно приговорил журналиста Бабченко* к 1,5 года колонии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мировой судья судебного участка №412 Останкинского района Москвы заочно приговорил журналиста-иноагента Аркадия Бабченко* к лишению свободы сроком на 1,5 года за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.