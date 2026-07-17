Суд в Москве заочно приговорил журналиста Бабченко* к 1,5 года колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналиста Аркадия Бабченко* заочно приговорили к 1,5 года колонии.
- Приговор вынесли за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мировой судья судебного участка №412 Останкинского района Москвы заочно приговорил журналиста-иноагента Аркадия Бабченко* к лишению свободы сроком на 1,5 года за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
"Бабченко Аркадий Аркадьевич* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужило то, что Бабченко*, находясь за пределами России, дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), после чего продолжил распространять в соцсетях материалы без обязательной маркировки.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России