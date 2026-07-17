Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве заочно приговорил журналиста Бабченко* к 1,5 года колонии - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 17.07.2026 (обновлено: 14:20 17.07.2026)
Суд в Москве заочно приговорил журналиста Бабченко* к 1,5 года колонии

Суд заочно дал Бабченко 1,5 года колонии за уклонение от обязанностей иноагента

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАркадий Бабченко
Аркадий Бабченко - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Аркадий Бабченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналиста Аркадия Бабченко* заочно приговорили к 1,5 года колонии.
  • Приговор вынесли за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мировой судья судебного участка №412 Останкинского района Москвы заочно приговорил журналиста-иноагента Аркадия Бабченко* к лишению свободы сроком на 1,5 года за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
"Бабченко Аркадий Аркадьевич* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужило то, что Бабченко*, находясь за пределами России, дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), после чего продолжил распространять в соцсетях материалы без обязательной маркировки.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Лев Пономарев* - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Иноагента Льва Пономарева* заочно осудили на 5,5 года колонии
9 июля, 15:22
 
ПроисшествияМоскваАркадий БабченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала