Рейтинг@Mail.ru
Первые электромобили "Атом" передали заказчикам - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 17.07.2026 (обновлено: 22:21 17.07.2026)
Первые электромобили "Атом" передали заказчикам

АО "Кама" передало заказчикам первые электромобили "Атом"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТест-драйв электромобиля "Атом"
Тест-драйв электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Тест-драйв электромобиля "Атом". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АО «Кама» передало первые товарные машины «Атом» заказчикам, оформившим ранние предзаказы.
  • Выдача первой партии электромобилей «Атом» будет проходить с 16 июля по 15 октября.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Разработчик электромобиля "Атом" — АО "Кама" — передал первые товарные машины заказчикам, оформившим ранние предзаказы, сообщила пресс-служба компании.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". Автомобиль выпускается на заводе "Москвич", а уровень его локализации на старте, как сообщал ранее разработчик, составляет 65-70 процентов.
Обновленный экстерьер российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Электромобили "Атом" включили в список автомобилей для такси
13 июля, 15:51
"Компания АО "Кама", разработчик российского электромобиля "Атом", передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что выдача первой партии машин будет проходить с 16 июля по 15 октября.
"Атом" доступен в пяти цветах кузова: "Атом" (сине-зеленый), "Нейтрон" (черный), "Фотон" (белый), "Пиксель" (серый) и "Герц" (фиолетовый), а также в двух вариантах салона: светлом и темном.
В начале июня на ПМЭФ гендиректор "Камы" Игорь Поваразднюк сообщил РИА Новости, что первые несколько десятков электромобилей "Атом" произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физлицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объем выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц.
Электромобиль - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Зарядка за 20 минут. В Калининграде рассказали об электромобилях будущего
8 июня, 08:00
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала