Первые электромобили "Атом" передали заказчикам

Краткий пересказ от РИА ИИ АО «Кама» передало первые товарные машины «Атом» заказчикам, оформившим ранние предзаказы.

Выдача первой партии электромобилей «Атом» будет проходить с 16 июля по 15 октября.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Разработчик электромобиля "Атом" — АО "Кама" — передал первые товарные машины заказчикам, оформившим ранние предзаказы, сообщила пресс-служба компании.

Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". Автомобиль выпускается на заводе "Москвич", а уровень его локализации на старте, как сообщал ранее разработчик, составляет 65-70 процентов.

"Компания АО "Кама", разработчик российского электромобиля "Атом", передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов", — говорится в сообщении

Отмечается, что выдача первой партии машин будет проходить с 16 июля по 15 октября.

"Атом" доступен в пяти цветах кузова: "Атом" (сине-зеленый), "Нейтрон" (черный), "Фотон" (белый), "Пиксель" (серый) и "Герц" (фиолетовый), а также в двух вариантах салона: светлом и темном.