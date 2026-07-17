В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области в результате атак дронов ВСУ погиб один мирный житель.
- Еще один мирный житель получил ранение.
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона.
В сообщении уточняется, что в городе Шебекино от детонации FPV-дрона мужчина получил слепое осколочное ранение мягких тканей головы. Он самостоятельно обратился в местную больницу и после оказания помощи будет переведен в областную клиническую больницу.
Кроме того, по данным опершатаба, дроны ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района, село Белянка Шебекинского округа, город Грайворон Грайворонского округа, село Грузское Борисовского района и село Сергиевка Краснояружского района. Повреждены многоквартирный дом, коммерческий и два социальных объекта, шесть автомобилей и частный дом.
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