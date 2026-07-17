В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб один человек

БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона.

Кроме того, по данным опершатаба, дроны ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района, село Белянка Шебекинского округа, город Грайворон Грайворонского округа, село Грузское Борисовского района и село Сергиевка Краснояружского района. Повреждены многоквартирный дом, коммерческий и два социальных объекта, шесть автомобилей и частный дом.