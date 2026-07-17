В ДНР из-за атаки ВСУ погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР погиб мирный житель в результате украинской агрессии, сообщил глава города Иван Приходько.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке в ДНР в результате украинской агрессии, сообщил глава города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.