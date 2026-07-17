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В ДНР из-за атаки ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 17.07.2026
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18:42 17.07.2026 (обновлено: 18:58 17.07.2026)
В ДНР из-за атаки ВСУ погиб мирный житель

Приходько: в Горловке из-за атаки ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке в ДНР погиб мирный житель в результате украинской агрессии, сообщил глава города Иван Приходько.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке в ДНР в результате украинской агрессии, сообщил глава города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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