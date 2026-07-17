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В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 17.07.2026
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12:44 17.07.2026 (обновлено: 12:49 17.07.2026)
В Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек

Балицкий: в Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области один человек погиб и пятеро пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки.
  • Погиб мужчина 1965 года рождения в Токмакском муниципальном округе, еще один мужчина того же года рождения находится в больнице, врачи борются за его жизнь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в Запорожской области от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Самые тяжелые новости пришли из Токмакского муниципального округа: вблизи села Новогоровка атаке БПЛА подвергся гражданский автомобиль, погиб мужчина 1965 года рождения. Второй мужчина, того же года рождения, ехавший в этом автомобиле, госпитализирован — врачи сейчас борются за его жизнь", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
При этом, по его словам, от атак ВСУ за минувшие сутки в различных районах области пострадало еще четверо мужчин.
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