В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области минувшей ночью.
- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области минувшей ночью, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в пяти районах области: Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком, Сальском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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