Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Астрахани, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Астрахань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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