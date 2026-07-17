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БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке - РИА Новости, 17.07.2026
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18:35 17.07.2026 (обновлено: 18:39 17.07.2026)
БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке

Артамонов: БПЛА самолетного типа упал на жилой дом в Липецке, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке.
  • Детонации не произошло, пострадавших нет, жители дома эвакуированы, территория оцеплена, на месте работают оперативные службы.
БРЯНСК, 17 июл – РИА Новости. БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке, детонации не произошло, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. К счастью, детонации не произошло. Пострадавших нет. Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте работают все оперативные службы.
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ПроисшествияЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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