Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке.
- Детонации не произошло, пострадавших нет, жители дома эвакуированы, территория оцеплена, на месте работают оперативные службы.
БРЯНСК, 17 июл – РИА Новости. БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке, детонации не произошло, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. К счастью, детонации не произошло. Пострадавших нет. Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте работают все оперативные службы.