Минобороны рассказало о внедрении новых информационных сервисов в армии

Краткий пересказ от РИА ИИ Новых пользователей группировок войск Вооруженных сил России подключат к системе информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности во втором полугодии 2026 года.

В первом полугодии 2026 года было завершено развертывание функциональных сервисов и обеспечена их информационная безопасность.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новых пользователей группировок войск Вооруженных сил России подключат к системе информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности во втором полугодии 2026 года, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин.

"Во втором полугодии спланировано дальнейшее внедрение новых сервисов, а также подключение новых пользователей группировок войск в инфраструктуре проекта "СВОД", - сказал Щербинин на заседании коллегии ведомства.