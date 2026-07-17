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Минобороны рассказало о внедрении новых информационных сервисов в армии - РИА Новости, 17.07.2026
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16:38 17.07.2026
Минобороны рассказало о внедрении новых информационных сервисов в армии

Щербинин: новых пользователей группировок войск подключат к СВОД во 2 полугодии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ в Москве
Здание Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новых пользователей группировок войск Вооруженных сил России подключат к системе информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности во втором полугодии 2026 года.
  • В первом полугодии 2026 года было завершено развертывание функциональных сервисов и обеспечена их информационная безопасность.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новых пользователей группировок войск Вооруженных сил России подключат к системе информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности во втором полугодии 2026 года, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин.
"Во втором полугодии спланировано дальнейшее внедрение новых сервисов, а также подключение новых пользователей группировок войск в инфраструктуре проекта "СВОД", - сказал Щербинин на заседании коллегии ведомства.
Он добавил, что в первом полугодии было завершено развертывание функциональных сервисов и обеспечена их информационная безопасность на основе сертифицированных средств защиты.
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В Минобороны рассказали о внедрении системы ситуационной осведомленности
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