Apple стала самой дорогой компанией в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитализация Apple поднялась выше рыночной стоимости Nvidia, и компания стала самой дорогой в мире.

Она достигла 4,906 триллиона долларов, а рыночная стоимость Nvidia составляет 4,8 триллиона долларов.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Капитализация Apple поднялась выше рыночной стоимости разработчика графических процессоров Nvidia, компания стала самой дорогой в мире, следует из данных торгов.

По состоянию на 16.43 мск цена акций Apple росла на 0,23% - до 334,01 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании на текущий момент составила 4,906 триллиона долларов. Минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 334,98 доллара.

В то же время стоимость акций Nvidia падала на 4,46% - до 198,16 доллара. Рыночная стоимость компании составляет 4,8 триллиона долларов.

Акции Nvidia с начала недели подешевели более чем на 5%, в то время как показатель Apple несколько раз обновил исторический максимум.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.