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Apple стала самой дорогой компанией в мире - РИА Новости, 17.07.2026
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17:05 17.07.2026
Apple стала самой дорогой компанией в мире

Apple стала самой дорогой компанией в мире, обогнав по капитализации Nvidia

© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитализация Apple поднялась выше рыночной стоимости Nvidia, и компания стала самой дорогой в мире.
  • Она достигла 4,906 триллиона долларов, а рыночная стоимость Nvidia составляет 4,8 триллиона долларов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Капитализация Apple поднялась выше рыночной стоимости разработчика графических процессоров Nvidia, компания стала самой дорогой в мире, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.43 мск цена акций Apple росла на 0,23% - до 334,01 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании на текущий момент составила 4,906 триллиона долларов. Минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 334,98 доллара.
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В то же время стоимость акций Nvidia падала на 4,46% - до 198,16 доллара. Рыночная стоимость компании составляет 4,8 триллиона долларов.
Акции Nvidia с начала недели подешевели более чем на 5%, в то время как показатель Apple несколько раз обновил исторический максимум.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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