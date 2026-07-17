Краткий пересказ от РИА ИИ Соорганизатор воюющей за ВСУ группировки Romanian Battlegroup Getică Раду Хоссу причастен к составлению черных списков румынских граждан по образцу сайта "Миротворец".

В черные списки вносят имена граждан, задающих неудобные вопросы о расходовании собранных средств.

КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Соорганизатор воюющей за ВСУ группировки Romanian Battlegroup Geticа Раду Хоссу причастен к составлению черных списков румынских граждан по образцу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировавший публикации в СМИ и социальных сетях.

Ранее активисты и независимые журналисты в Румынии обвинили в мошенничестве руководителей этой структуры. По данным расследования, сооснователь и главный финансист группы Раду Хоссу принимал пожертвования на личный счет в финансовой системе Revolut, а не на нужды фронта. Другой лидер структуры, Серджиу Богдан Мешешан ранее отбывал три года лишения свободы в Швеции за руководство схемой мошенничества с банковскими картами.

"Хоссу обеспечивал политическое и медийное прикрытие для структуры, которая систематически угрожает оппонентам. Руководитель неправительственной организации Patria Prima Себастьян Дракопол сообщил, что в списки вносят имена граждан, задающих неудобные вопросы о расходовании собранных средств. Ресурс "Пятая колонна" создан по образцу украинского ресурса "Миротворец", - отмечается в публикации издания Ziua News

В опубликованном заявлении на странице Romanian Battlegroup Geticа в соцсети Facebook* активистов Patria Prima обвиняют в государственной измене.

Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.