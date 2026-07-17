В Алапаевске прошло шествие участников акции «День Белого Цветка»

Краткий пересказ от РИА ИИ В Алапаевске Свердловской области состоялось торжественное шествие участников ежегодной благотворительной акции «День Белого Цветка» и презентация новых изданий Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

В мероприятии приняли участие представители федеральной и региональной власти, а также состоялось награждение многодетных семей.

Днем состоялась презентация изданий и путеводителя по обновленной экспозиции Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера и итоговая сессия музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений.

АЛАПАЕВСК, 17 июл – РИА Новости. Торжественное шествие участников ежегодной благотворительной акции "День Белого Цветка" и презентация Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" новых изданий состоялись в пятницу в Алапаевске в Свердловской области.

Утром в пятницу после молебна на начало всякого доброго дела в Свято-Елизаветинском монастыре прошла колонна с духовенством и мирянами от Музея памяти представителей Императорского дома Романовых "Напольная школа в городе Алапаевске" до Соборной площади Алапаевска к Свято-Троицкому собору. В руках у собравшихся были букеты белых цветов, передает корреспондент РИА Новости.

В шествии приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда " Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество " Анна Громова, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий и другие представители федеральной и региональной власти. В завершении мероприятия состоялось награждение многодетных семей.

По словам епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия, милосердные дела и любовь к ближнему важно передавать подрастающему поколению, чтобы дети не только слышали, но и видели пример истинного смирения и уважения к другому человеку.

"В проповеди нас призывали к покаянию. Нас призывали к тому, чтобы мы осознали, что государь наш со своей семьей в самый трудный момент в своей жизни остался одинок. Никого не было рядом с ним. Но они оставили нам потрясающий пример лучшей, чистейшей, дружной, сплоченной, жертвенной семьи, где дети любили своих родителей, где они готовы были все отдать. Девочки бросились защищать своего брата, когда начался расстрел в Ипатьевском подвале, закрывали его собой. Они чтили бесконечно свою мать, глубоко почитали своего отца и как государя, и как отца семейства", – сказала собравшимся Анна Громова.

Она отметила, что единственная возможность для нас – это повторить то, чем была славна семья Романовых. "Дела государственные каждый из нас повторить не сможет, но сможет повторить дела доброго сердца, дела крепкой семьи, дела прекрасного воспитания своих внуков и детей", – подчеркнула Громова.

"Господь нас будет судить по тем добрым делам, которые мы сделали: накормили ли, приютили ли, пожалели, посочувствовали. Вот эти толики любви все зачтены нам будут", – отметила она.

Днем мероприятия с участием фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" продолжились: состоялась презентация изданий и путеводителя по обновленной экспозиции Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера "Дом Романовых и Урал" и прошла итоговая сессия музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений "История императорского дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций". Местом презентации и чтений стал музей "Напольная школа в городе Алапаевске".