Рейтинг@Mail.ru
В Алапаевске прошло шествие участников акции "День Белого Цветка" - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 17.07.2026
В Алапаевске прошло шествие участников акции "День Белого Цветка"

В Алапаевске прошло шествие участников акции «День Белого Цветка»

© РИА Новости / Артем БуденныйЕжегодная благотворительная акция "День Белого цветка"
Ежегодная благотворительная акция День Белого цветка - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Артем Буденный
Ежегодная благотворительная акция "День Белого цветка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алапаевске Свердловской области состоялось торжественное шествие участников ежегодной благотворительной акции «День Белого Цветка» и презентация новых изданий Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».
  • В мероприятии приняли участие представители федеральной и региональной власти, а также состоялось награждение многодетных семей.
  • Днем состоялась презентация изданий и путеводителя по обновленной экспозиции Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера и итоговая сессия музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений.
АЛАПАЕВСК, 17 июл – РИА Новости. Торжественное шествие участников ежегодной благотворительной акции "День Белого Цветка" и презентация Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" новых изданий состоялись в пятницу в Алапаевске в Свердловской области.
Утром в пятницу после молебна на начало всякого доброго дела в Свято-Елизаветинском монастыре прошла колонна с духовенством и мирянами от Музея памяти представителей Императорского дома Романовых "Напольная школа в городе Алапаевске" до Соборной площади Алапаевска к Свято-Троицкому собору. В руках у собравшихся были букеты белых цветов, передает корреспондент РИА Новости.
Фотография Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны в музее святой царской семьи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
В Екатеринбурге прошли Чтения "История императорского дома Романовых"
15 июля, 22:00
В шествии приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий и другие представители федеральной и региональной власти. В завершении мероприятия состоялось награждение многодетных семей.
По словам епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия, милосердные дела и любовь к ближнему важно передавать подрастающему поколению, чтобы дети не только слышали, но и видели пример истинного смирения и уважения к другому человеку.
"В проповеди нас призывали к покаянию. Нас призывали к тому, чтобы мы осознали, что государь наш со своей семьей в самый трудный момент в своей жизни остался одинок. Никого не было рядом с ним. Но они оставили нам потрясающий пример лучшей, чистейшей, дружной, сплоченной, жертвенной семьи, где дети любили своих родителей, где они готовы были все отдать. Девочки бросились защищать своего брата, когда начался расстрел в Ипатьевском подвале, закрывали его собой. Они чтили бесконечно свою мать, глубоко почитали своего отца и как государя, и как отца семейства", – сказала собравшимся Анна Громова.
Она отметила, что единственная возможность для нас – это повторить то, чем была славна семья Романовых. "Дела государственные каждый из нас повторить не сможет, но сможет повторить дела доброго сердца, дела крепкой семьи, дела прекрасного воспитания своих внуков и детей", – подчеркнула Громова.
Коронация императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны в Успенском соборе Московского Кремля, 14 мая 1896 года - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Выставка о коронации российских императоров открылась в Екатеринбурге
15 июля, 22:14
"Господь нас будет судить по тем добрым делам, которые мы сделали: накормили ли, приютили ли, пожалели, посочувствовали. Вот эти толики любви все зачтены нам будут", – отметила она.
Днем мероприятия с участием фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" продолжились: состоялась презентация изданий и путеводителя по обновленной экспозиции Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера "Дом Романовых и Урал" и прошла итоговая сессия музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений "История императорского дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций". Местом презентации и чтений стал музей "Напольная школа в городе Алапаевске".
В завершении мероприятий председатель наблюдательного совета "Елисаветинско-Сергиевское просветительского общества" добавила, что на сегодняшних чтениях в Алапаевске были представлены доклады начинающих историков. "У нас есть регионы, которые являются флагманами школьного, студенческого научного движения", – заключила она, подчеркнув, что участники чтений потом могут опубликовать свои научные статьи и предъявить их в портфолио при поступлении в вузы.
Священнослужитель на Ганиной Яме в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Иеромонах рассказал, что верующим стоит сделать в день памяти царской семьи
16 июля, 23:18
 
АлапаевскЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала