Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей благодаря коту с огурцами

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей в моментальной лотерее «Лапки удачи».

На счастливом билете был изображен кот с огуречной маской на глазах.

Снежана выбрала билет спонтанно, полагаясь на свой вкус.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лотерейный билет с нарисованным на нем котом в огуречной маске принес жительнице Мордовии выигрыш в 15 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"Жительница Мордовии Снежана выиграла 15 миллионов рублей - суперприз моментальной лотереи "Лапки удачи". На счастливом билете был изображен кот с огуречной маской на глазах", - рассказали в пресс-службе.

Накануне покупки у Снежаны не было предчувствий, что случится что-то особенное. Сыграть в лотерею она решила спонтанно. Билет выбирала, полагаясь на свой вкус, из тех, на которых были изображения котов, добавили в пресс-службе.