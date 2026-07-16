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Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей благодаря коту с огурцами - РИА Новости, 16.07.2026
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05:34 16.07.2026
Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей благодаря коту с огурцами

Жительница Мордовии выиграла в лотерею благодаря коту с огурцами на билете

© iStock.com / Ralf GeitheЛотерейный билет
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© iStock.com / Ralf Geithe
Лотерейный билет . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей в моментальной лотерее «Лапки удачи».
  • На счастливом билете был изображен кот с огуречной маской на глазах.
  • Снежана выбрала билет спонтанно, полагаясь на свой вкус.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лотерейный билет с нарисованным на нем котом в огуречной маске принес жительнице Мордовии выигрыш в 15 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Жительница Мордовии Снежана выиграла 15 миллионов рублей - суперприз моментальной лотереи "Лапки удачи". На счастливом билете был изображен кот с огуречной маской на глазах", - рассказали в пресс-службе.
Накануне покупки у Снежаны не было предчувствий, что случится что-то особенное. Сыграть в лотерею она решила спонтанно. Билет выбирала, полагаясь на свой вкус, из тех, на которых были изображения котов, добавили в пресс-службе.
На такой крупный выигрыш счастливица не рассчитывала. Раньше она уже участвовала в моментальных лотереях, но призы были небольшими - по 200-600 рублей. "Рецепт успеха она связывает с тем, что не отказывается от предложения поучаствовать в розыгрышах и нисколько не жалеет, даже если не побеждает", - заключили в компании.
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