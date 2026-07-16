Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Путин

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства также поинтересовался у Хуснуллина, сколько россияне инвестируют в жилье в год. "Триллионов 15–16?" - спросил глава государства.