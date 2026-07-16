Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту, что правительство принимает меры для того, чтобы россияне получили свои дома и квартиры.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Он сообщил президенту, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили.
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"И вовремя. Нужного качества", - подчеркнул Путин.
Глава государства также поинтересовался у Хуснуллина, сколько россияне инвестируют в жилье в год. "Триллионов 15–16?" - спросил глава государства.
Вице-премьер ответил, что "16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно, это самый крупный инвестор".