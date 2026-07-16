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Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2026
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15:00 16.07.2026 (обновлено: 15:29 16.07.2026)
Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя, заявил Путин

Путин: россияне должны получать купленные квартиры вовремя и нужного качества

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества.
  • Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту, что правительство принимает меры для того, чтобы россияне получили свои дома и квартиры.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Он сообщил президенту, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили.
«
"И вовремя. Нужного качества", - подчеркнул Путин.
Глава государства также поинтересовался у Хуснуллина, сколько россияне инвестируют в жилье в год. "Триллионов 15–16?" - спросил глава государства.
Вице-премьер ответил, что "16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно, это самый крупный инвестор".
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