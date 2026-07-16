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Около 230 тыс кв м жилья планируется построить в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 16.07.2026
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14:57 16.07.2026
Около 230 тыс кв м жилья планируется построить в Сургутском районе Югры

Трубецкой: около 230 тыс кв м жилья планируется построить в Сургутском районе

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаАндрей Трубецкой
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Андрей Трубецкой. Архивное фото
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СУРГУТ, 16 июл – РИА Новости. Около 230 тысяч квадратных метров жилья в рамках проектов комплексного развития территории планируется построить в Сургутском районе Югры, это позволит расселить аварийные дома и создать новую инфраструктуру, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Порядка 230 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в поселениях Сургутского района в рамках проектов комплексного развития территории. Этот механизм позволяет расселить аварийные дома и параллельно создать необходимую инфраструктуру на участках. Сургутский район – один из лидеров Югры по реализации проектов комплексного развития территорий", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".
По словам главы района, на данный момент в муниципалитете реализуются уже четыре проекта КРТ в поселениях Барсово и Солнечное. В каждом из них предусмотрено строительство по 50 тысяч квадратных метров жилья, что в сумме составит 11,6 гектара. Там планируется возведение 14 жилых домов на 1733 квартиры, а также коммерческих помещений на первых этажах. Проекты в Барсово предусматривают создание сквера с пешеходной аллеей, ремонт улично-дорожной сети и проектирование Центра единоборств.
Кроме того, уточняет Трубецкой, на стадии выхода на торги находится проект в Лянторе, где предполагается возведение более 52 тысяч квадратных метров жилья на участке площадью 5,8 гектара.
"Еще четыре проекта, одобренные градостроительным советом Югры на прошлой неделе, предусматривают появление порядка 76 тысяч квадратных метров жилья в Солнечном и Белом Яре и обустройство территории – создание тротуаров, пешеходных аллей и монтаж освещения", - добавил Андрей Трубецкой.
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