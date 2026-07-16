Около 230 тыс кв м жилья планируется построить в Сургутском районе Югры

СУРГУТ, 16 июл – РИА Новости. Около 230 тысяч квадратных метров жилья в рамках проектов комплексного развития территории планируется построить в Сургутском районе Югры, это позволит расселить аварийные дома и создать новую инфраструктуру, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Порядка 230 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в поселениях Сургутского района в рамках проектов комплексного развития территории. Этот механизм позволяет расселить аварийные дома и параллельно создать необходимую инфраструктуру на участках. Сургутский район – один из лидеров Югры по реализации проектов комплексного развития территорий", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".

По словам главы района, на данный момент в муниципалитете реализуются уже четыре проекта КРТ в поселениях Барсово и Солнечное. В каждом из них предусмотрено строительство по 50 тысяч квадратных метров жилья, что в сумме составит 11,6 гектара. Там планируется возведение 14 жилых домов на 1733 квартиры, а также коммерческих помещений на первых этажах. Проекты в Барсово предусматривают создание сквера с пешеходной аллеей, ремонт улично-дорожной сети и проектирование Центра единоборств.

Кроме того, уточняет Трубецкой, на стадии выхода на торги находится проект в Лянторе, где предполагается возведение более 52 тысяч квадратных метров жилья на участке площадью 5,8 гектара.