Политолог объяснил, почему Зеленский сменил министра обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Василий Вакаров заявил, что причинами смены министра обороны Михаила Федорова в новом правительстве Украины являются его растущий рейтинг и большие финансовые средства, аккумулированные под него.

По его словам, Федоров является конкурентом Зеленскому на рейтинговом уровне и получил огромные финансовые ресурсы.

Вакаров считает, что амбиции Федорова и разговоры о его возможном лидерстве в следующем правительстве и на выборах президента являются основной угрозой для Зеленского.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Причины смены министра обороны Михаила Федорова в новом правительстве Украины являются его растущий рейтинг и большие финансовые средства, которые аккумулированы под него его лоббистами, заявил РИА Новости политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров.

"Он ( Федоров – ред.) конкурент Зеленскому на рейтинговом уровне – это первое. И второе – он получил огромные финансовые ресурсы, под него. Люди, которые его лоббировали и были заинтересованы в том, чтобы Федоров стал министром обороны, - это олигарх (Виктор - ред.) Пинчук, в первую очередь, а второе – его лоббировали "технофашисты", которые действуют в США. Это, в частности, глава компании Palantir, который приезжал в Киев, который сказал, что знает Федорова с 2021 года" , - сказал Вакаров.

Федоров имеет большие амбиции, в Киеве уже шли разговоры, что он может возглавить следующее правительство и далее, в случае выборов президента, стать кандидатом, именно это является основной угрозой для Владимира Зеленского, считает эксперт.

Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Федорова. В четверг по Украине прокатилась волна митингов в поддержку Федорова и критикой главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский заявил, что поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.