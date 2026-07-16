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Политолог объяснил, почему Зеленский сменил министра обороны - РИА Новости, 16.07.2026
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22:44 16.07.2026
Политолог объяснил, почему Зеленский сменил министра обороны

Вакаров: Федоров угрожает Зеленскому своим рейтингом и финансами лоббистов

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Василий Вакаров заявил, что причинами смены министра обороны Михаила Федорова в новом правительстве Украины являются его растущий рейтинг и большие финансовые средства, аккумулированные под него.
  • По его словам, Федоров является конкурентом Зеленскому на рейтинговом уровне и получил огромные финансовые ресурсы.
  • Вакаров считает, что амбиции Федорова и разговоры о его возможном лидерстве в следующем правительстве и на выборах президента являются основной угрозой для Зеленского.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Причины смены министра обороны Михаила Федорова в новом правительстве Украины являются его растущий рейтинг и большие финансовые средства, которые аккумулированы под него его лоббистами, заявил РИА Новости политолог, общественный деятель, член Совета движения "Другая Украина" Василий Вакаров.
"Он (Федоров – ред.) конкурент Зеленскому на рейтинговом уровне – это первое. И второе – он получил огромные финансовые ресурсы, под него. Люди, которые его лоббировали и были заинтересованы в том, чтобы Федоров стал министром обороны, - это олигарх (Виктор - ред.) Пинчук, в первую очередь, а второе – его лоббировали "технофашисты", которые действуют в США. Это, в частности, глава компании Palantir, который приезжал в Киев, который сказал, что знает Федорова с 2021 года" , - сказал Вакаров.
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Федоров имеет большие амбиции, в Киеве уже шли разговоры, что он может возглавить следующее правительство и далее, в случае выборов президента, стать кандидатом, именно это является основной угрозой для Владимира Зеленского, считает эксперт.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Федорова. В четверг по Украине прокатилась волна митингов в поддержку Федорова и критикой главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский заявил, что поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
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