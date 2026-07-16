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ВСУ отодвинулись от Красного Лимана, рассказали в группировке "Запад" - РИА Новости, 16.07.2026
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13:03 16.07.2026
ВСУ отодвинулись от Красного Лимана, рассказали в группировке "Запад"

"Запад": ВСУ отодвинулись от Красного Лимана, ВС РФ заходят им в тыл

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство мобильной огневой группы в зоне СВО
Боевое дежурство мобильной огневой группы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство мобильной огневой группы в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска отошли от Красного Лимана, территорию контролирует российская сторона, сообщил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка группировки «Запад».
  • Северский Донец также под контролем российских военных, переправы минируются и противник, пытающийся переправиться, уничтожается.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска отодвинулись от Красного Лимана, российские бойцы контролируют эту территорию и заходят противнику в тыл, сообщил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Гагарин.
«
"Путем успешной аналитики движения противника, умелых действий расчетов мы уже заходим в тыловые районы противника. Противник отодвинулся от Красного Лимана, эту территорию мы контролируем", - приводит слова Гагарина Минобороны РФ.
Кроме того, по его словам, действия бойцов полка не ограничиваются Красным Лиманом.
"Северский Донец под нашим контролем, все тросовые переправы ежедневно минируются, и личный состав противника, который пытается переправляться, уничтожается", - добавил замкомандира полка.
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