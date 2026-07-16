Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска отошли от Красного Лимана, территорию контролирует российская сторона, сообщил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка группировки «Запад».
- Северский Донец также под контролем российских военных, переправы минируются и противник, пытающийся переправиться, уничтожается.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска отодвинулись от Красного Лимана, российские бойцы контролируют эту территорию и заходят противнику в тыл, сообщил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Гагарин.
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"Путем успешной аналитики движения противника, умелых действий расчетов мы уже заходим в тыловые районы противника. Противник отодвинулся от Красного Лимана, эту территорию мы контролируем", - приводит слова Гагарина Минобороны РФ.
Кроме того, по его словам, действия бойцов полка не ограничиваются Красным Лиманом.
"Северский Донец под нашим контролем, все тросовые переправы ежедневно минируются, и личный состав противника, который пытается переправляться, уничтожается", - добавил замкомандира полка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18