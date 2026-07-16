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ВСУ потеряли свыше 215 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.07.2026
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12:22 16.07.2026 (обновлено: 12:28 16.07.2026)
ВСУ потеряли свыше 215 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли свыше 215 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.
  • Потери украинской стороны составили свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ДНР и Харьковской области, противник потерял более 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского ведомства.

Поражение украинским формированиям было нанесено в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Подлиман и Студенок в Харьковской области, Волчьий Яр, Маяки, Святогорск и Щурово в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.
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