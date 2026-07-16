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Погибшего при атаке ВСУ главного инженера ЗАЭС представят к госнаграде - РИА Новости, 16.07.2026
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Погибшего при атаке ВСУ главного инженера ЗАЭС представят к госнаграде

Погибшего при атаке ВСУ главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате теракта Киева.
  • Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, погибший в среду в результате теракта Киева, будет представлен к госнаграде, его семье окажут поддержку, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил в среду об убийстве главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате целенаправленного теракта киевского режима.
"И в самую трудную минуту (Яковлев, - ред.) остался со своим коллективом, коллективом ядерщиков поддержал атомную станцию, когда были перипетии отключений, экстренных остановок. На сегодняшний день правительством Запорожской области принято решение о представлении его к государственной награде, к сожалению, посмертно, а также будут выплачены семье все необходимые компенсации", - сказал Балицкий в интервью ИС "Вести".
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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