Погибшего при атаке ВСУ главного инженера ЗАЭС представят к госнаграде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате теракта Киева.
- Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев, погибший в среду в результате теракта Киева, будет представлен к госнаграде, его семье окажут поддержку, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил в среду об убийстве главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате целенаправленного теракта киевского режима.
"И в самую трудную минуту (Яковлев, - ред.) остался со своим коллективом, коллективом ядерщиков поддержал атомную станцию, когда были перипетии отключений, экстренных остановок. На сегодняшний день правительством Запорожской области принято решение о представлении его к государственной награде, к сожалению, посмертно, а также будут выплачены семье все необходимые компенсации", - сказал Балицкий в интервью ИС "Вести".