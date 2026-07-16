Эксперт прокомментировал гибель главного инженера ЗАЭС

"Хотел бы сказать со всей горечью, что это очередная жертва государственного терроризма со стороны государства Украина. Покончить с этим можно лишь победой в специальной военной операции. Сама тактика (Владимира) Зеленского и кукловодов, которые за ним стоят, говорит о том, что нам нужно "зачистить" все до Львова. Пока это не будет сделано, сомневаюсь, что такая террористическая практика Киева прекратится", - сказал Горбачев.