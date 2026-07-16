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Эксперт прокомментировал гибель главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 16.07.2026
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13:19 16.07.2026
Эксперт прокомментировал гибель главного инженера ЗАЭС

Горбачев: Александр Яковлев стал жертвой государственного терроризма Киева

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель погибли в результате атаки украинских дронов.
  • Военный эксперт Сергей Горбачев заявил, что убийство стало проявлением государственного терроризма и прекратить его можно только победой в СВО.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Убийство главного инженера Запорожской АЭС и водителя целенаправленной атакой украинских дронов стало очередным проявлением государственного терроризма, пресечь который можно только победой в СВО, сказал РИА Новости военный эксперт, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев. Погиб также водитель, пострадал еще один сотрудник станции.
"Хотел бы сказать со всей горечью, что это очередная жертва государственного терроризма со стороны государства Украина. Покончить с этим можно лишь победой в специальной военной операции. Сама тактика (Владимира) Зеленского и кукловодов, которые за ним стоят, говорит о том, что нам нужно "зачистить" все до Львова. Пока это не будет сделано, сомневаюсь, что такая террористическая практика Киева прекратится", - сказал Горбачев.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС и его водителя в результате атаки ВСУ, сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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Запорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сергей ГорбачевПроисшествия
 
 
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