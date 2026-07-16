При атаке ВСУ на машину с главным инженером ЗАЭС пострадал работник станции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на автомобиль с главным инженером ЗАЭС и его водителем пострадал работник станции.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. При атаке ВСУ на легковой автомобиль в Энергодаре, в результате которой погибли главный инженер ЗАЭС и его водитель, пострадал работник станции, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинские боевики при помощи БПЛА атаковали легковой автомобиль.
"В результате удара погибли водитель транспортного средства и находившийся в автомобиле главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Александрович Яковлев. Также пострадал еще один пассажир - работник станции", - заявила Петренко.