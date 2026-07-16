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При атаке ВСУ на машину с главным инженером ЗАЭС пострадал работник станции - РИА Новости, 16.07.2026
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10:42 16.07.2026 (обновлено: 10:52 16.07.2026)
При атаке ВСУ на машину с главным инженером ЗАЭС пострадал работник станции

При атаке ВСУ на машину с инженером ЗАЭС погибли 2 человека, еще один пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на автомобиль с главным инженером ЗАЭС и его водителем пострадал работник станции.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. При атаке ВСУ на легковой автомобиль в Энергодаре, в результате которой погибли главный инженер ЗАЭС и его водитель, пострадал работник станции, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 15 июля в Энергодаре украинские боевики при помощи БПЛА атаковали легковой автомобиль.
"В результате удара погибли водитель транспортного средства и находившийся в автомобиле главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Александрович Яковлев. Также пострадал еще один пассажир - работник станции", - заявила Петренко.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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