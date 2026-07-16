Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.
- Михаил Шеремет заявил, что ООН должна выступать барьером на пути террора в отношении ЗАЭС и ее сотрудников, а не ограничиваться дежурными заявлениями.
- Он подчеркнул, что акты терроризма необходимо останавливать и уничтожать на корню.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. ООН обязана выступить барьером от террористических атак ВСУ на Запорожскую АЭС и ее сотрудников, а не отделываться размытыми фразами и дежурными заявлениями, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, сообщал ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"ООН обязана выступить барьером на пути террора и беспредела международного масштаба в отношении Запорожской АЭС и ее сотрудников, которое творит режим Зеленского, а не отделываться, как обычно это бывает, размытыми фразами и дежурными заявлениями", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, акты терроризма нужно останавливать и уничтожать на корню, а не играться с нацизмом на Украине, как это делает сейчас Запад.