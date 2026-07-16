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В Госдуме призвали ООН выступить барьером от атак ВСУ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 16.07.2026
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10:29 16.07.2026
В Госдуме призвали ООН выступить барьером от атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Депутат Шеремет: ООН должна выступить барьером от атак ВСУ на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.
  • Михаил Шеремет заявил, что ООН должна выступать барьером на пути террора в отношении ЗАЭС и ее сотрудников, а не ограничиваться дежурными заявлениями.
  • Он подчеркнул, что акты терроризма необходимо останавливать и уничтожать на корню.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. ООН обязана выступить барьером от террористических атак ВСУ на Запорожскую АЭС и ее сотрудников, а не отделываться размытыми фразами и дежурными заявлениями, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, сообщал ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"ООН обязана выступить барьером на пути террора и беспредела международного масштаба в отношении Запорожской АЭС и ее сотрудников, которое творит режим Зеленского, а не отделываться, как обычно это бывает, размытыми фразами и дежурными заявлениями", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, акты терроризма нужно останавливать и уничтожать на корню, а не играться с нацизмом на Украине, как это делает сейчас Запад.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Вчера, 07:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМихаил ШереметАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСООНВооруженные силы Украины
 
 
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