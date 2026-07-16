В Госдуме призвали ООН выступить барьером от атак ВСУ на Запорожскую АЭС

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"ООН обязана выступить барьером на пути террора и беспредела международного масштаба в отношении Запорожской АЭС и ее сотрудников, которое творит режим Зеленского, а не отделываться, как обычно это бывает, размытыми фразами и дежурными заявлениями", - сказал РИА Новости Шеремет.