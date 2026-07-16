Карчаа: погибший главный инженер ЗАЭС проработал на станции не менее 20 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Погибший в результате теракта главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев проработал на этой станции не менее 20 лет, его судьба была связана с ЗАЭС, сказал РИА Новости эксперт в сфере атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа.

"Он (Яковлев - ред) очень давно работает на ЗАЭС. Думаю, не менее 20 лет. Он был связан с ЗАЭС судьбой. Он был грамотнейший человек, он очень цельный, уравновешенный. Никогда не уходил в эмоции", - рассказал о Яковлеве Карчаа.