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Карчаа: погибший главный инженер ЗАЭС проработал на станции не менее 20 лет - РИА Новости, 16.07.2026
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00:00 16.07.2026
Карчаа: погибший главный инженер ЗАЭС проработал на станции не менее 20 лет

Карчаа: судьба погибшего Яковлева была связана со ЗАЭС

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Яковлев погиб в результате теракта.
  • Александр Яковлев проработал на Запорожской АЭС не менее 20 лет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Погибший в результате теракта главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев проработал на этой станции не менее 20 лет, его судьба была связана с ЗАЭС, сказал РИА Новости эксперт в сфере атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Он (Яковлев - ред) очень давно работает на ЗАЭС. Думаю, не менее 20 лет. Он был связан с ЗАЭС судьбой. Он был грамотнейший человек, он очень цельный, уравновешенный. Никогда не уходил в эмоции", - рассказал о Яковлеве Карчаа.
Собеседник агентства уточнил, что дружил с Яковлевым, они часто виделись. Его гибель он назвал невосполнимой утратой.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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