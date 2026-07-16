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На юге Ливана прогремели два взрыва - РИА Новости, 16.07.2026
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01:20 16.07.2026
На юге Ливана прогремели два взрыва

На востоке Бендер-Аббаса в Иране прогремели два взрыва

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск ракеты
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На востоке города Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели два взрыва.
  • Иранский телеканал Press TV сообщил о взрывах в восточной части Бендер-Аббаса.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Два взрыва прогремели на востоке города Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Сообщается о двух взрывах в восточной части Бендер-Аббаса", - говорится в сообщении PressTV в Telegram-канале.
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