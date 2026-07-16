На юге Ливана прогремели два взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На востоке города Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели два взрыва.
- Иранский телеканал Press TV сообщил о взрывах в восточной части Бендер-Аббаса.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Два взрыва прогремели на востоке города Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Сообщается о двух взрывах в восточной части Бендер-Аббаса", - говорится в сообщении PressTV в Telegram-канале.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило о начале новой волны ударов по Ирану.