Выручка "Логика молока" в I полугодии 2026 года выросла до 84,5 млрд рублей

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Выручка российского производителя молочной продукции "Логика молока" по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 3,5% год к году - до 84,5 миллиарда рублей, сообщает компания.

Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 2,7%, достигнув рекордных 510 тысяч тонн.

Наиболее заметную динамику показали категории, связанные со здоровым и сбалансированным питанием. Продажи греческого йогурта выросли на 68%, мягкого творога – на 40%, прессованного творога – на 26%.

Одновременно растет спрос на решения для готовой еды и гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa). На этом фоне объем продаж напитков на растительной основе увеличились на 4%. "Логика молока" намерена развивать эту категорию не как замену традиционному молоку, а как дополнительный выбор для кофе, завтраков, десертов и готовых блюд.

Экспортные поставки продукции компании в первом полугодии увеличились на 6% в натуральном выражении, до 8,3 тысячи тонн, и на 3% в денежном – до 1,7 миллиарда рублей. Сегодня продукция компании представлена в 12 странах.

Следующий этап экспортной стратегии связан с рынками Азии и Ближнего Востока. Как отмечается в сообщении, на выставке продуктов, напитков и оборудования Персидского залива Gulfood компания достигла договоренностей с партнерами из стран этого региона, а соглашение с ФГБУ "Агроэкспорт", подписанное на ПМЭФ, "позволит более системно анализировать новые рынки, адаптировать продукцию и развивать отношения с зарубежными дистрибьюторами и торговыми сетями".

Капитальные затраты компании за шесть месяцев 2026 года составили 2,8 миллиарда рублей – в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Среди ключевых инвестиционных проектов компании – строительство новых мощностей в Казани, Самаре, реконструкция в Шадринске, а также повышение уровня автоматизации производственных линий, внедрение ИИ и развитие логистики.

Также в I полугодии "Логика молока" закрыла сделку по приобретению завода "Полярис", что позволило выйти в категорию мороженого и уже выпустить первый продукт.

Всего за первое полугодие "Логика молока" запустила в производство свыше 20 новых продуктов. Компания рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 миллион тонн готовой продукции.