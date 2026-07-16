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Выручка "Логика молока" в I полугодии 2026 года выросла до 84,5 млрд рублей - РИА Новости, 16.07.2026
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15:51 16.07.2026 (обновлено: 15:59 16.07.2026)
Выручка "Логика молока" в I полугодии 2026 года выросла до 84,5 млрд рублей

"Логика молока" подвела итоги I полугодия 2026 года

© Фото : "Логика молока"Завод "Логика молока"
Завод Логика молока - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : "Логика молока"
Завод "Логика молока"
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Выручка российского производителя молочной продукции "Логика молока" по итогам первого полугодия 2026 года выросла на 3,5% год к году - до 84,5 миллиарда рублей, сообщает компания.
Совокупные продажи молочной продукции увеличились на 2,7%, достигнув рекордных 510 тысяч тонн.
Наиболее заметную динамику показали категории, связанные со здоровым и сбалансированным питанием. Продажи греческого йогурта выросли на 68%, мягкого творога – на 40%, прессованного творога – на 26%.
Одновременно растет спрос на решения для готовой еды и гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa). На этом фоне объем продаж напитков на растительной основе увеличились на 4%. "Логика молока" намерена развивать эту категорию не как замену традиционному молоку, а как дополнительный выбор для кофе, завтраков, десертов и готовых блюд.
Экспортные поставки продукции компании в первом полугодии увеличились на 6% в натуральном выражении, до 8,3 тысячи тонн, и на 3% в денежном – до 1,7 миллиарда рублей. Сегодня продукция компании представлена в 12 странах.
Следующий этап экспортной стратегии связан с рынками Азии и Ближнего Востока. Как отмечается в сообщении, на выставке продуктов, напитков и оборудования Персидского залива Gulfood компания достигла договоренностей с партнерами из стран этого региона, а соглашение с ФГБУ "Агроэкспорт", подписанное на ПМЭФ, "позволит более системно анализировать новые рынки, адаптировать продукцию и развивать отношения с зарубежными дистрибьюторами и торговыми сетями".
Капитальные затраты компании за шесть месяцев 2026 года составили 2,8 миллиарда рублей – в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Среди ключевых инвестиционных проектов компании – строительство новых мощностей в Казани, Самаре, реконструкция в Шадринске, а также повышение уровня автоматизации производственных линий, внедрение ИИ и развитие логистики.
Также в I полугодии "Логика молока" закрыла сделку по приобретению завода "Полярис", что позволило выйти в категорию мороженого и уже выпустить первый продукт.
Всего за первое полугодие "Логика молока" запустила в производство свыше 20 новых продуктов. Компания рассчитывает по итогам года преодолеть отметку в 1 миллион тонн готовой продукции.
"Рынок питания сегодня меняется гораздо быстрее, чем еще несколько лет назад. Потребитель одновременно хочет пользы, удобства, новых вкусов и понятного состава. Наша задача – видеть устойчивые изменения и превращать их в продукты, которые войдут в повседневный рацион миллионов людей. Поэтому мы развиваем функциональное и высокобелковое питание, современные форматы перекуса, продукты для HoReCa и готовой еды, мороженое и экспорт. Инвестиции в производство, технологии и новые категории позволяют нам поддерживать рост, укреплять финансовую устойчивость и формировать портфель, востребованный в долгосрочной перспективе", – приводятся в сообщении слова генерального директора "Логики молока" Якуба Закриева.
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