В Ростовской области расширили применение налогового вычета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Сферу применения инвестиционного налогового вычета расширили в Ростовской области - теперь он распространяется на бизнес, поддерживающий спортивные школы, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

Соответствующие изменения в региональное законодательство депутаты областного парламента внесли на внеочередном заседании в четверг.

"Депутаты приняли поправки в налоговое законодательство, которые расширяют сферу применения инвестиционного налогового вычета для предприятий, которые помогают учреждениям культуры и образования. Теперь этим механизмом может воспользоваться бизнес, который направляет средства на поддержку государственных и муниципальных спортивных образовательных учреждений, в которых идет спортивная подготовка детей и молодежи", - сказал Ищенко.

Он уточнил, что в Ростовской области хорошо зарекомендовала себя практика инвестиционного налогового вычета для предприятий, которые направляют свои финансовые ресурсы учреждениям культуры и образования. Такие решения по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" были приняты законодательным собранием несколько лет назад.

Кроме того, поправками в региональное законодательство устанавливается пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения для коммерческих медицинских организаций, которые оказывают услуги ЭКО. Для них вместо стандартной 15% ставки установлена 10% ставка по схеме "доходы минус расходы".