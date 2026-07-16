Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области расширили применение налогового вычета - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:26 16.07.2026
В Ростовской области расширили применение налогового вычета

Ищенко: в Ростовской области расширили применение налогового вычета

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина считает на калькуляторе
Женщина считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Женщина считает на калькуляторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Сферу применения инвестиционного налогового вычета расширили в Ростовской области - теперь он распространяется на бизнес, поддерживающий спортивные школы, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Соответствующие изменения в региональное законодательство депутаты областного парламента внесли на внеочередном заседании в четверг.
"Депутаты приняли поправки в налоговое законодательство, которые расширяют сферу применения инвестиционного налогового вычета для предприятий, которые помогают учреждениям культуры и образования. Теперь этим механизмом может воспользоваться бизнес, который направляет средства на поддержку государственных и муниципальных спортивных образовательных учреждений, в которых идет спортивная подготовка детей и молодежи", - сказал Ищенко.
Он уточнил, что в Ростовской области хорошо зарекомендовала себя практика инвестиционного налогового вычета для предприятий, которые направляют свои финансовые ресурсы учреждениям культуры и образования. Такие решения по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" были приняты законодательным собранием несколько лет назад.
Кроме того, поправками в региональное законодательство устанавливается пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения для коммерческих медицинских организаций, которые оказывают услуги ЭКО. Для них вместо стандартной 15% ставки установлена 10% ставка по схеме "доходы минус расходы".
"Данная мера распространяется на весь 2026 год и призвана поддержать медицинские клиники, которые занимаются вопросами рождаемости и репродуктивного здоровья", - уточнил Ищенко.
 
Ростовская областьАлександр ИщенкоРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала