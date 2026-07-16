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В Сербии заявили, что ЕС надеется к 2030 году истощить Россию - РИА Новости, 16.07.2026
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08:00 16.07.2026
В Сербии заявили, что ЕС надеется к 2030 году истощить Россию

Экс-премьер Сербии Вулин: ЕС хочет к 2030 году истощить Россию

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз, по мнению Александра Вулина, надеется истощить Россию, накачивая Украину деньгами и оружием, и быть готовым к прямому вооруженному конфликту с ней к 2030 году.
  • Вулин призывает Россию и Китай серьезно отнестись к заявлениям лидеров Евросоюза о развитии военно-промышленного комплекса и формировании массовых армий.
  • Сербский политик считает, что демонстрация военной и ядерной мощи может спасти множество стран и людей от гибели и новых войн, подтолкнув к переговорам о создании нового глобального порядка безопасности.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Евросоюз через накачку Украины деньгами и оружием надеется к 2030 году истощить Россию и быть готовым к прямому вооруженному конфликту с ней, говорится в авторской статье лидера "Движения социалистов", бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона".
"Евросоюз продолжает накачивать режим Зеленского деньгами и финансирует украинскую войну как свою собственную, которая будет вестись до последнего украинца - но не потому, что считает, что таким образом победит Россию, а потому, что надеется истощить ее до такой степени, что к 2030 году, как заявил канцлер (ФРГ Фридрих - ред.) Мерц, Германия, а следовательно, и ЕС будут готовы к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией", - говорится в статье в распоряжении РИА Новости.
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По его мнению, Россия и Китай должны крайне серьезно отнестись к заявлениям лидеров Евросоюза о том, что они задействуют весь свой потенциал для развития военно-промышленного комплекса и формирования массовых армий, чтобы быть готовыми к войне с Россией к 2030 году.
"Так имеет ли смысл ждать, пока военные потенциалы враждебных стран ЕС станут достаточно сильными для начала вооруженного конфликта с Россией и, без сомнения, после этого - и с Китаем? Или же лучше уже сейчас, в 2026 году, дать четко понять, что Россия - это не СССР, который ждал, пока Третий рейх двинется на Восток, и что Китай - это не оккупированная бывшая империя, ожидающая повторения резни в Нанкине?" - отмечает Вулин.
Как отмечается в статье, "огромное число людей и множество стран будет спасено от гибели и новых войн, если недвусмысленной демонстрацией военной и даже ядерной мощи будет наглядно показано, что мир стоит перед принципиальным судьбоносным выбором: либо начать переговоры о создании нового глобального порядка безопасности, либо вступить в вооруженное противостояние, которое, вероятно, положит конец существованию современной цивилизации".
Суть проблемы современного мира, как считает сербский политик, в том, что на Западе считают, что у Востока отсутствует воля к установлению многополярного мира и он не обладает силой, необходимой для установления глобального мирового баланса.
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"Европейские элиты ищут и находят возможности для реванша против Российской Федерации, полагая, что в разжигании конфликта вокруг Украины они нашли механизм уничтожения России с минимальными для них самих издержками", - заявляет Вулин.
Он считает, что и Китай должен осознать, что приближается время, когда и он сам может стать мишенью для атак на его внутреннее единство и провокаций со стороны тех сил на Западе, которые оспаривали бы его территориальный суверенитет, а также законные китайские интересы в Африке, Южной Америке и даже на Балканах.
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