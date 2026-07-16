Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз, по мнению Александра Вулина, надеется истощить Россию, накачивая Украину деньгами и оружием, и быть готовым к прямому вооруженному конфликту с ней к 2030 году.

Вулин призывает Россию и Китай серьезно отнестись к заявлениям лидеров Евросоюза о развитии военно-промышленного комплекса и формировании массовых армий.

Сербский политик считает, что демонстрация военной и ядерной мощи может спасти множество стран и людей от гибели и новых войн, подтолкнув к переговорам о создании нового глобального порядка безопасности.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Евросоюз через накачку Украины деньгами и оружием надеется к 2030 году истощить Россию и быть готовым к прямому вооруженному конфликту с ней, говорится в авторской статье лидера "Движения социалистов", бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона".

"Евросоюз продолжает накачивать режим Зеленского деньгами и финансирует украинскую войну как свою собственную, которая будет вестись до последнего украинца - но не потому, что считает, что таким образом победит Россию, а потому, что надеется истощить ее до такой степени, что к 2030 году, как заявил канцлер (ФРГ Фридрих - ред.) Мерц, Германия, а следовательно, и ЕС будут готовы к прямому вооруженному конфликту с Российской Федерацией", - говорится в статье в распоряжении РИА Новости.

По его мнению, Россия Китай должны крайне серьезно отнестись к заявлениям лидеров Евросоюза о том, что они задействуют весь свой потенциал для развития военно-промышленного комплекса и формирования массовых армий, чтобы быть готовыми к войне с Россией к 2030 году.

"Так имеет ли смысл ждать, пока военные потенциалы враждебных стран ЕС станут достаточно сильными для начала вооруженного конфликта с Россией и, без сомнения, после этого - и с Китаем? Или же лучше уже сейчас, в 2026 году, дать четко понять, что Россия - это не СССР, который ждал, пока Третий рейх двинется на Восток, и что Китай - это не оккупированная бывшая империя, ожидающая повторения резни в Нанкине?" - отмечает Вулин.

Как отмечается в статье, "огромное число людей и множество стран будет спасено от гибели и новых войн, если недвусмысленной демонстрацией военной и даже ядерной мощи будет наглядно показано, что мир стоит перед принципиальным судьбоносным выбором: либо начать переговоры о создании нового глобального порядка безопасности, либо вступить в вооруженное противостояние, которое, вероятно, положит конец существованию современной цивилизации".

Суть проблемы современного мира, как считает сербский политик, в том, что на Западе считают, что у Востока отсутствует воля к установлению многополярного мира и он не обладает силой, необходимой для установления глобального мирового баланса.

"Европейские элиты ищут и находят возможности для реванша против Российской Федерации, полагая, что в разжигании конфликта вокруг Украины они нашли механизм уничтожения России с минимальными для них самих издержками", - заявляет Вулин.