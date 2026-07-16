ВСУ списали гибель военнослужащего в тылу на суицид, пишут СМИ

Как заявил украинским журналистам один из сослуживцев погибшего на условиях анонимности, вместе с телом была найдена шапка военнослужащего со следами огнестрельного ранения. По словам сослуживца, следователи поспешили списать смерть на самоубийство, хотя он сам отвергает такую версию.

"Если человек идет в "самоволку", он идет, очевидно, в ту сторону, откуда родом. Домой Марьян не пришел. У меня много вопросов к следствию. Они закрыли это как самоубийство, но я с этим категорически не согласен", - приводит украинское издание слова своего источника.