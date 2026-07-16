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ВСУ списали гибель военнослужащего в тылу на суицид, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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23:39 16.07.2026
ВСУ списали гибель военнослужащего в тылу на суицид, пишут СМИ

СМИ: ВСУ списали гибель обезглавленного военнослужащего в тылу на суицид

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело младшего сержанта Марьяна Пенкальского, пропавшего без вести в районе города Доброполье, нашли без головы и внутренних органов.
  • Воинская часть заявила, что мужчина ушел в «самоволку», а смерть списали на суицид.
  • Близкие погибшего и его сослуживцы сомневаются в официальной версии и считают, что расследование саботируется.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВСУ списали гибель военнослужащего в тылу, чье тело нашли без головы и внутренних органов, на суицид и саботируют расследование, сообщило украинское издание "Запад.net".
"Тридцатитрехлетний младший сержант Марьян Пенкальский в ночь на 19 декабря 2024 года пропал без вести в районе города Доброполье... Через полтора месяца тело мужчины нашли в нескольких километрах от места дислокации подразделения - без головы и внутренних органов, с заложенными за спину руками", - говорится в материале на сайте издания.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Как сообщают украинские журналисты, родственники погибшего добиваются прозрачного расследования и обеспечения полагающихся им социальных гарантий. В части им заявили, что мужчина ушел в "самоволку", где, по неустановленной причине, погиб. Медики также заявляют о невозможности установить причину смерти из-за отсутствия внутренних органов и головы погибшего. Близкие военнослужащего уверены, что его убили другие военнослужащие, так как в ВСУ с самого начала саботировали расследование и даже не передали все тело для захоронения.
Как заявил украинским журналистам один из сослуживцев погибшего на условиях анонимности, вместе с телом была найдена шапка военнослужащего со следами огнестрельного ранения. По словам сослуживца, следователи поспешили списать смерть на самоубийство, хотя он сам отвергает такую версию.
"Если человек идет в "самоволку", он идет, очевидно, в ту сторону, откуда родом. Домой Марьян не пришел. У меня много вопросов к следствию. Они закрыли это как самоубийство, но я с этим категорически не согласен", - приводит украинское издание слова своего источника.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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