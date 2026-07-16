В Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ударов ВСУ в Белгородской области один человек погиб, еще один получил ранение.
- Повреждены три частных домовладения, газовая труба и линия электропередачи в поселке Красная Яруга, а также зафиксированы разрушения в других населенных пунктах.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
"Поселок Красная Яруга подвергся обстрелу. В результате прилета снаряда на территорию частного дома женщина скончалась на месте... Супруг погибшей получил ранение голени. Пострадавшему оказывают помощь в Краснояружской ЦРБ. По оценке медиков, состояние тяжелое", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
"Информация о других последствиях уточняется", - добавили в оперштабе.
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22 июня 2022, 17:18