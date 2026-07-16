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В Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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20:41 16.07.2026 (обновлено: 20:54 16.07.2026)
В Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал при атаке ВСУ

В Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал при атаке БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФельдшер в машине скорой помощи
Фельдшер в машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ударов ВСУ в Белгородской области один человек погиб, еще один получил ранение.
  • Повреждены три частных домовладения, газовая труба и линия электропередачи в поселке Красная Яруга, а также зафиксированы разрушения в других населенных пунктах.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
"Поселок Красная Яруга подвергся обстрелу. В результате прилета снаряда на территорию частного дома женщина скончалась на месте... Супруг погибшей получил ранение голени. Пострадавшему оказывают помощь в Краснояружской ЦРБ. По оценке медиков, состояние тяжелое", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Оперштаб уточняет, что повреждены три частных домовладения, газовая труба и линия электропередачи. Кроме того, разрушения зафиксированы в поселках Политотдельский и Быценков, селах Березовка, Грузское, Николаевка, Отрадное и Червона Дибровка, а также в городе Шебекино.
"Информация о других последствиях уточняется", - добавили в оперштабе.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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