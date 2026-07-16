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В скандально известном полку ВСУ "Скала" раскрыли новые факты издевательств - РИА Новости, 16.07.2026
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В скандально известном полку ВСУ "Скала" раскрыли новые факты издевательств

В полку ВСУ "Скала" открыли новые факты издевательств над военнослужащими

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В штурмовом полку ВСУ «Скала» открылись новые факты издевательств над военнослужащими и случай со смертельным исходом.
  • Командир полка Юрий Гаркавый задержан за избиение двух военнослужащих, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
  • Издание «Следствие.Инфо» опубликовало истории военнослужащих, ставших жертвами насилия в полку, включая случай со смертельным исходом.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новые факты издевательств над военнослужащими и случай со смертельным исходом открылся в скандально известном штурмовом полку ВСУ "Скала", сообщило украинское издание "Следствие. Инфо".
Штурмовой полк ВСУ "Скала" стал известен ранее из-за распространившейся в СМИ информации об издевательствах и случаях насилия над мобилизованными, а также смертями в тылу. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в июне о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку. Командира полка Юрия Гаркавого на время проверки отстранили от исполнения обязанностей. Позже в ГБР сообщили, что Гаркавый задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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Украинское издание "Следствие. Инфо" опубликовало на своем сайте историю Александра Завалова, который пытался сбежать из полка через окно в туалете, но боевик "Скалы" расстрелял его из винтовки. Перед своей смертью Завалов звонил матери и говорил, что находится в аду.
"Как впоследствии установила полиция, 27-летний военнослужащий "Скалы" Максим Черевань выпустил четыре пули из штурмовой винтовки "CZ Bren 2" в направлении Завалова. Одна из них пробила ему тазовую артерию, из-за чего мужчина за считанные минуты истек кровью", - говорится в публикации на сайте издания.
Также "Следствие. Инфо" приводит историю Аркадия Кукшина, которому сотрудники военкомата выбили зуб и залили глаза слезоточивым газом, после чего тот попал в "Скалу". Там он столкнулся с издевательствами. За забытую на полигоне бутылку новобранцем не давали пить воду на протяжении полутора суток, совмещая это с тяжелыми физическими нагрузками. Аркадий вспоминает, как вместе с другими пил воду из лужи. После этого он решился на побег. Патруль "Скалы", на который наткнулся мужчина, открыл по нему стрельбу. Кукшин получил ранения, но ему удалось сбежать. Ему пришлось скрываться в Харькове и лечиться подпольно.
Издание также опубликовало рассказ инструктора "Скалы", который стал свидетелем насилия над новобранцем. По соображениям безопасности он фигурирует под псевдонимом "Юрий".
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"Один из мобилизованных неправильно держал автомат. Это увидел брат командира полигона... Он взял автомат и ударил мобилизованного прикладом в лицо - выбил ему глаз. Пострадавшего повезли в больницу в Павлоград, откуда он вернулся с медицинским заключением, якобы ранен в результате минно-взрывной травмы", - говорится в публикации со ссылкой на инструктора.
Вскоре Юрий и сам стал жертвой насилия.
"Старший инструктор бил его (Юрия - ред.) по голове трубой от гранатомета. Он разбил Юрию зубы, его голова раскалывалась, и мужчина потерял сознание", - говорится в материале издания.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том же году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отметили, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".
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