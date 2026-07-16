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В полку "Скала" запретили сообщать о принадлежности пропавших солдат к ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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20:24 16.07.2026
В полку "Скала" запретили сообщать о принадлежности пропавших солдат к ВСУ

Родственникам пропавших солдат "Скалы" запретили сообщать о принадлежности к ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование 425-го отдельного штурмового полка "Скала" запретило родственникам пропавших без вести солдат сообщать об их принадлежности к ВСУ.
  • В соцсетях могут появиться сообщения о пропавших без вести "гражданских" в Харьковской области, поисковые системы позволяют найти предыдущие публикации, раскрывающие принадлежность пропавших без вести к штурмовому полку "Скала".
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка "Скала" запретило родственникам пропавших без вести солдат сообщать о принадлежности к ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 425-го отдельного штурмового полка "Скала" также запретило родственникам пропавших без вести в районе Казачьей Лопани штурмовиков сообщать об их принадлежности к ВСУ. На этом фоне в соцсетях могут появиться сообщения о пропавших без вести "гражданских", находившихся на этом участке фронта в Харьковской области", – сказал источник.
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Он отметил, что поисковые системы в интернете позволяют найти предыдущие публикации, раскрывающие принадлежность пропавших без вести к штурмовому полку "Скала".
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали число пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.
В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".
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