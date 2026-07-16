МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка "Скала" запретило родственникам пропавших без вести солдат сообщать о принадлежности к ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он отметил, что поисковые системы в интернете позволяют найти предыдущие публикации, раскрывающие принадлежность пропавших без вести к штурмовому полку "Скала".

В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали число пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона.