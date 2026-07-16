Минобороны показало кадры поражения судна с грузом для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны показало кадры поражения судна с военным грузом для ВСУ.
- Он шел в порт Черноморск Одесской области.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры поражения дроном "Герань" сухогруза, шедшего в порт "Черноморск" Одесской области для доставки груза для ВСУ.
"Видеокадры поражения с применением БпЛА "Герань-2" в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт "Черноморск" Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ", - говорится в описании к видео.
Кадры сняты на камеру, находящуюся на беспилотнике. Видно, как он влетает в кормовую часть судна.
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