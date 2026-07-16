ВСУ бегут с позиций в ДНР, переодевшись в гражданскую одежду

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"Солдаты ВСУ хаотично, неорганизованно покидают занимаемые укрепленные позиции на Добропольском направлении. В попытках защититься от наших ударных дронов они переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь маскироваться под местных жителей", — сказал собеседник агентства.