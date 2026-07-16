Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие покидают занимаемые позиции на Добропольском направлении в ДНР.
- При отступлении солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и забирают с собой стрелковое оружие, оставляя большое количество боеприпасов и амуниции.
ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие бегут с занимаемых позиций на Добропольском направлении в ДНР, переодевшись в гражданскую одежду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"Солдаты ВСУ хаотично, неорганизованно покидают занимаемые укрепленные позиции на Добропольском направлении. В попытках защититься от наших ударных дронов они переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь маскироваться под местных жителей", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, отступая, украинские военнослужащие забирают с собой стрелковое оружие, однако большое количество боеприпасов и амуниции остается на взятых российскими войсками опорных пунктах.