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ВСУ бегут с позиций в ДНР, переодевшись в гражданскую одежду - РИА Новости, 16.07.2026
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09:41 16.07.2026
ВСУ бегут с позиций в ДНР, переодевшись в гражданскую одежду

РИА Новости: на Добропольском направлении ВСУ бегут, переодевшись в гражданское

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие покидают занимаемые позиции на Добропольском направлении в ДНР.
  • При отступлении солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и забирают с собой стрелковое оружие, оставляя большое количество боеприпасов и амуниции.
ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Украинские военнослужащие бегут с занимаемых позиций на Добропольском направлении в ДНР, переодевшись в гражданскую одежду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Солдаты ВСУ хаотично, неорганизованно покидают занимаемые укрепленные позиции на Добропольском направлении. В попытках защититься от наших ударных дронов они переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь маскироваться под местных жителей", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, отступая, украинские военнослужащие забирают с собой стрелковое оружие, однако большое количество боеприпасов и амуниции остается на взятых российскими войсками опорных пунктах.
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