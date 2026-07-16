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Три энергорайона в Крыму остаются без света из-за атак ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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Три энергорайона в Крыму остаются без света из-за атак ВСУ

Три энергорайона Крыма остаются обесточенными из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. В результат атак ВСУ три энергорайона Крыма остаются обесточенными, принимаются меры к подаче электроэнергии, сообщила компания ГУП "Крымэнерго".
«
"Наиболее пострадавшая от вражеских атак часть населенных пунктов северного, восточного и западного энергорайонов, остается полностью обесточенной. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения", - говорится в сообщении компании в канале на платформе Макс.
В Крыму, как сообщили в компании, действуют ограничения электроснабжения, отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным, отмечается в релизе.
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