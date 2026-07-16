ВСУ попытались атаковать автобус в Горловке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ попытались атаковать пассажирский автобус в Горловке с применением БПЛА.
- Водитель совершил маневр и ушел от удара, пострадавших нет.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВСУ попытались атаковать пассажирский автобус в Горловке в ДНР, водитель избежал удара, никто не пострадал, сообщил глава города Иван Приходько.
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"Сегодня утром украинские неонацисты предприняли попытку атаки пассажирского автобуса в Горловке с применением БПЛА. Водитель совершил маневр, уйдя от удара. Без пострадавших", - написал Приходько в канале на платформе "Макс".