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При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек - РИА Новости, 16.07.2026
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07:55 16.07.2026
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек, включая детей

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек, включая двух детей.
  • Трое мирных жительниц пострадали в Шебекино при детонации FPV-дрона, двое мужчин — в хуторе Церковный от удара дрона по автомобилю.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.
"Сегодня ночью в городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы... В хуторе Церковный Белгородского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое мужчин", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
У 13-летней девочки ранения шеи и голени, у ее 16-летней сестры ранено плечо, а 18-летнюю девушку с осколочным ранением ягодичной области направили в белгородскую больницу, уточнили в оперштабе.
Пострадавшие в хуторе Церковный обратились в Октябрьскую ЦРБ, у них диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение, добавили в оперативном штабе региона.
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