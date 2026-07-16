При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек, включая двух детей.

Трое мирных жительниц пострадали в Шебекино при детонации FPV-дрона, двое мужчин — в хуторе Церковный от удара дрона по автомобилю.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.

"Сегодня ночью в городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы... В хуторе Церковный Белгородского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое мужчин", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе " Макс ".

У 13-летней девочки ранения шеи и голени, у ее 16-летней сестры ранено плечо, а 18-летнюю девушку с осколочным ранением ягодичной области направили в белгородскую больницу, уточнили в оперштабе.