При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек, включая двух детей.
- Трое мирных жительниц пострадали в Шебекино при детонации FPV-дрона, двое мужчин — в хуторе Церковный от удара дрона по автомобилю.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.
У 13-летней девочки ранения шеи и голени, у ее 16-летней сестры ранено плечо, а 18-летнюю девушку с осколочным ранением ягодичной области направили в белгородскую больницу, уточнили в оперштабе.
Пострадавшие в хуторе Церковный обратились в Октябрьскую ЦРБ, у них диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение, добавили в оперативном штабе региона.
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