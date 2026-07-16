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Командование ВСУ переводит ракетчиков из бригады ПВО Харькова в пехоту - РИА Новости, 16.07.2026
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06:34 16.07.2026 (обновлено: 08:58 16.07.2026)
Командование ВСУ переводит ракетчиков из бригады ПВО Харькова в пехоту

Командование ВСУ переводит в пехоту ракетчиков бригады ПВО, защищающих Харьков

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование переводит ракетчиков 302-й зенитной ракетной бригады, защищающих Харьков, в пехоту для участия в штурмовых действиях в районе Избицкого.
  • Ранее из военнослужащих этого подразделения сформировали несколько боевых групп, которых в районе Липцов уничтожили российские бойцы.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинское командование переводит в пехоту ракетчиков бригады ПВО, защищающих Харьков, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Для участия в штурмовых действиях в районе Избицикого к 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировывают военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова" , — сказал собеседник агентства.
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Ранее, отметил он, из военнослужащих 302-й бригады сформировали несколько боевых групп, которых в районе Липцов уничтожили российские бойцы.
В Харьковской области действуют группировки войск "Север" и "Запад". За минувшие сутки в их зоне ответственности противник потерял около 440 военных, четыре бронемашины, 24 автомобиля, пять артиллерийских орудий и ЗРК.
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