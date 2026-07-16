Командование ВСУ переводит ракетчиков из бригады ПВО Харькова в пехоту

"Для участия в штурмовых действиях в районе Избицикого к 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировывают военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова" , — сказал собеседник агентства.