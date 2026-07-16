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СМИ раскрыли, что устроил Макрон во время встречи с Зеленским - РИА Новости, 16.07.2026
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17:43 16.07.2026
СМИ раскрыли, что устроил Макрон во время встречи с Зеленским

AT: сделка Франции и Украины может обернуться провалом из-за финансирования

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реальная политическая основа "сделки" между Парижем и Киевом — желание переплюнуть президента США Дональда Трампа.
  • Франция планирует, что ЕС оплатит предоставление нового оружия Украине, но страны-участницы могут отказаться спонсировать такую операцию.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сделка с Украиной, заключенная во время встречи "коалиции желающих", стала пиар-ходом для президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Asia Times.
"Разумеется, он хотел переплюнуть президента США Дональда Трампа — это и послужило реальной политической основой для “сделки” между Парижем и Киевом. Но даже в предложении самого главы Белого дома хватает изъянов, и, пожалуй, главный из них — расчет его администрации на оплату НАТО лицензии Lockheed на производство перехватчиков для Patriot. Но едва ли альянс на это раскошелится — как едва ли поддержит и французское соглашение", — отмечается в статье.
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Как пишет издание, французский политик рассчитывает, что за предоставление нового оружия Украине заплатит ЕС, однако страны-участницы могут отказаться спонсировать такую операцию.
"На самом деле, нехватка финансирования может свести на нет всю “сделку” — и тогда прожектерство Макрона столкнется с суровой реальностью. Вопрос лишь в том, сколько времени пройдет, прежде чем последует четкий политический отказ поддерживать ВПК Франции за чужой счет", — добавил автор.
Встреча "коалиции желающих" прошла в Париже 13 июля. В ходе визита Владимир Зеленский получил от президента Франции разрешение на покупку 16 истребителей Rafale. Также Париж предоставит Киеву новые французско-итальянские системы SAMP/TNG и лицензии на производство авиабомб AASM, ракет Aster 30 и SCALP.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что участники этого объединения не хотят мира.
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