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ВС России групповым ударом поразили предприятие по сборке БПЛА в Киеве - РИА Новости, 16.07.2026
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08:59 16.07.2026 (обновлено: 09:06 16.07.2026)
ВС России групповым ударом поразили предприятие по сборке БПЛА в Киеве

МО: ВС России групповым ударом поразили в Киеве предприятие по сборке БПЛА

© Минобороны РоссииПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Минобороны России
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Групповым ударом российских Вооруженных сил в Киеве было поражено предприятие логистической компании "Рапид", осуществляющей сборку и хранение БПЛА.
  • Ночью на 16 июля ВС России нанесли удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Групповым ударом российских Вооруженных сил в Киеве было поражено предприятие логистической компании "Рапид", осуществляющей сборку и хранение БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ ночью на 16 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
«

"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие логистической компании ПАО "Рапид" – осуществляющей сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранение иностранных комплектующих (агрегатов) для их производства", - говорится в сообщении.

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