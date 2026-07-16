ВС России групповым ударом поразили предприятие по сборке БПЛА в Киеве

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"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие логистической компании ПАО "Рапид" – осуществляющей сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранение иностранных комплектующих (агрегатов) для их производства", - говорится в сообщении.