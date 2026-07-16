ВС России групповым ударом поразили предприятие по сборке БПЛА в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Групповым ударом российских Вооруженных сил в Киеве было поражено предприятие логистической компании "Рапид", осуществляющей сборку и хранение БПЛА.
- Ночью на 16 июля ВС России нанесли удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Групповым ударом российских Вооруженных сил в Киеве было поражено предприятие логистической компании "Рапид", осуществляющей сборку и хранение БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ ночью на 16 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
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"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие логистической компании ПАО "Рапид" – осуществляющей сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранение иностранных комплектующих (агрегатов) для их производства", - говорится в сообщении.