Медик морпехов ВС России помог тысяче военным за время участия в СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медик морской пехоты группировки "Центр" ВС России с позывным Шаман сообщил, что за период участия в СВО он лично эвакуировал и оказал помощь более чем тысяче военнослужащих.
- Он выполнял задачи в Херсонской области и ДНР, оказывая первую помощь и эвакуируя раненых с поля боя.
- По словам медика, наиболее сложной частью работы является правильная первичная оценка состояния раненого.
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Медик морской пехоты группировки "Центр" Вооруженных сил РФ с позывным Шаман сообщил РИА Новости, что за период участия в СВО он лично эвакуировал и оказал помощь более тысяче военнослужащих.
По словам медика, он выполнял задачи как в Херсонской области, так и в ДНР, оказывая первую помощь и эвакуируя раненых с поля боя.
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"Если брать в целом, то более тысячи человек, которых сам лично выносил с поля боя и оказывал им помощь. Это и первая медицинская помощь, и эвакуация", - рассказал РИА Новости Шаман.
Он отметил, что наиболее сложной частью работы является не сама эвакуация или оказание помощи, а правильная первичная оценка состояния раненого.
"Самое сложное - дать первичную оценку состоянию "трехсотого" (раненого - ред.). Бывает, что человек громко зовет на помощь, а его ранение не представляет непосредственной угрозы жизни. А бывает наоборот - человек молчит, хотя его состояние критическое. Если вовремя не заметить такого раненого, можно его потерять", - пояснил собеседник агентства.