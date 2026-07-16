Медик морпехов ВС России помог тысяче военным за время участия в СВО

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Медик морской пехоты группировки "Центр" Вооруженных сил РФ с позывным Шаман сообщил РИА Новости, что за период участия в СВО он лично эвакуировал и оказал помощь более тысяче военнослужащих.

"Если брать в целом, то более тысячи человек, которых сам лично выносил с поля боя и оказывал им помощь. Это и первая медицинская помощь, и эвакуация", - рассказал РИА Новости Шаман.

Он отметил, что наиболее сложной частью работы является не сама эвакуация или оказание помощи, а правильная первичная оценка состояния раненого.

"Самое сложное - дать первичную оценку состоянию "трехсотого" (раненого - ред.). Бывает, что человек громко зовет на помощь, а его ранение не представляет непосредственной угрозы жизни. А бывает наоборот - человек молчит, хотя его состояние критическое. Если вовремя не заметить такого раненого, можно его потерять", - пояснил собеседник агентства.