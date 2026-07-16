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Медик морпехов ВС России помог тысяче военным за время участия в СВО - РИА Новости, 16.07.2026
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Медик морпехов ВС России помог тысяче военным за время участия в СВО

Медик морпехов ВС России помог более тысячи раненым за время участия в СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медик морской пехоты группировки "Центр" ВС России с позывным Шаман сообщил, что за период участия в СВО он лично эвакуировал и оказал помощь более чем тысяче военнослужащих.
  • Он выполнял задачи в Херсонской области и ДНР, оказывая первую помощь и эвакуируя раненых с поля боя.
  • По словам медика, наиболее сложной частью работы является правильная первичная оценка состояния раненого.
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Медик морской пехоты группировки "Центр" Вооруженных сил РФ с позывным Шаман сообщил РИА Новости, что за период участия в СВО он лично эвакуировал и оказал помощь более тысяче военнослужащих.
По словам медика, он выполнял задачи как в Херсонской области, так и в ДНР, оказывая первую помощь и эвакуируя раненых с поля боя.
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"Если брать в целом, то более тысячи человек, которых сам лично выносил с поля боя и оказывал им помощь. Это и первая медицинская помощь, и эвакуация", - рассказал РИА Новости Шаман.
Он отметил, что наиболее сложной частью работы является не сама эвакуация или оказание помощи, а правильная первичная оценка состояния раненого.
"Самое сложное - дать первичную оценку состоянию "трехсотого" (раненого - ред.). Бывает, что человек громко зовет на помощь, а его ранение не представляет непосредственной угрозы жизни. А бывает наоборот - человек молчит, хотя его состояние критическое. Если вовремя не заметить такого раненого, можно его потерять", - пояснил собеседник агентства.
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