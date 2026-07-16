ВС России в июле уничтожили более 17 роботов ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля вывели из строя более 17 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области, нарушив снабжение противника, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.

Как отметил собеседник, воздушная разведка непрерывно контролирует участки местности, а операторы ударных беспилотников круглосуточно несут боевое дежурство. По его словам, после обнаружения цели ее координаты оперативно передаются командованию, для поражения применяются ударные беспилотники и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами. В зависимости от типа цели инженеры оснащают аппараты осколочно-фугасными либо кумулятивными зарядами.