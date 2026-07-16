Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля вывели из строя более 17 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области.
- Воздушная разведка непрерывно контролирует участки местности, а операторы ударных беспилотников круглосуточно несут боевое дежурство.
- Уничтожение роботизированных комплексов нарушает систему обеспечения украинских подразделений и существенно затрудняет снабжение личного состава.
БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля вывели из строя более 17 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области, нарушив снабжение противника, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Специалисты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 17 наземных робототехнических комплексов (НРТК), использовавшихся ВСУ для доставки матсредств в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия поражению 11-го армейского корпуса.
Как отметил собеседник, воздушная разведка непрерывно контролирует участки местности, а операторы ударных беспилотников круглосуточно несут боевое дежурство. По его словам, после обнаружения цели ее координаты оперативно передаются командованию, для поражения применяются ударные беспилотники и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами. В зависимости от типа цели инженеры оснащают аппараты осколочно-фугасными либо кумулятивными зарядами.
Карта подчеркнул, что уничтожение роботизированных комплексов, использовавшихся для доставки материальных средств, нарушает систему обеспечения украинских подразделений и существенно затрудняет снабжение личного состава.