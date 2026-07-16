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Врач назвала опасный симптом выгорания при поступлении в вуз - РИА Новости, 16.07.2026
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14:34 16.07.2026
Врач назвала опасный симптом выгорания при поступлении в вуз

Врач Крашкина: зацикленность на провале при поступлении грозит выгоранием

© iStock.com / SeventyFourСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© iStock.com / SeventyFour
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зацикленность подростка на негативных мыслях о провале при поступлении может быть опасным симптомом выгорания.
  • Тревожными сигналами служат изменения сна, внезапные боли в животе, тошнота, головные боли, обострение кожных проблем, а также резкая смена поведения.
  • Врач посоветовала родителям стать «контейнером» для эмоций подростка, избегать фраз «успокойся» и «другие справляются», а также легализовать право на провал.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Зацикленность подростка на негативных мыслях о провале при поступлении может быть опасным симптомом выгорания, предупредила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина.
"Опасным симптомом является когнитивное сужение, когда подросток зацикливается на мысли: "Не поступлю на бюджет - жизнь кончена, я неудачник". Логика и аргументы здесь не работают, а психика находится в туннеле. Кроме того, апатию и неспособность заставить себя открыть учебник родители часто путают с ленью, хотя на самом деле это признак выгорания", - сказала Крашкина в беседе с "Лентой.ру".
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По словам врача, тревожными сигналами также служат изменения сна: пробуждение в четыре-пять утра с сердцебиением или, наоборот, сон по 12-14 часов, чтобы избежать реальности. Напряжение может уходить в тело - внезапные боли в животе, тошнота перед репетитором, головные боли, обострение кожных проблем, и это не симуляция, а работающая на износ нервная система, пояснила Крашкина.
Резкая смена поведения, когда аккуратный подросток перестает следить за гигиеной, экстраверт замыкается, появляются вспышки агрессии, тоже повод насторожиться, отметила Крашкина.
"Ваша задача сейчас не обеспечить ребенку идеальное будущее ценой его нервной системы, а сохранить его здоровье. Экзамены можно пересдать, год взять на перерыв, но восстанавливать психику после жесткого кризиса придется годами", - обратила внимание врач.
Крашкина посоветовала родителям стать "контейнером" для эмоций, избегать фраз "успокойся" и "другие справляются", а говорить: "Я вижу, как тебе тяжело, я на твоей стороне". Также врач призвала легализовать право на провал и рассказывать истории о том, как временные неудачи приводили к хорошим итогам.
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