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Воробьев предложил законодательно закрепить наличие видеокамер на стройках - РИА Новости, 16.07.2026
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Новости Подмосковья
 
18:52 16.07.2026
Воробьев предложил законодательно закрепить наличие видеокамер на стройках

Воробьев предложил законодательно закрепить наличие видеокамер на стройках в РФ

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию искусственного интеллекта предложил законодательно закрепить наличие видеокамер на стройках России, сообщил он в своем Telegram-канале.
"У Подмосковья уже есть успешные практики. Например, ИИ анализирует видео с камер на стройках и автоматически выявляет риски срыва сроков. Сегодня такими камерами оснащены уже 63% строящихся домов региона. Предлагаем закрепить в законодательстве обязательную установку камер на стройках и единые требования к ним", - отметил Воробьев.
Как рассказал губернатор, в четверг он вместе вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко, заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным и коллегами обсудил внедрение ИИ в работу государства в ходе заседания межведомственной комиссии по развитию искусственного интеллекта.
"По итогам работы с регионами определили 14 решений, которые уже доказали свою эффективность и могут стать базовыми для всех субъектов, — это голосовые помощники, обработка документов, анализ медицинских снимков и другие. Важно, чтобы ИИ не просто собирал данные, а помогал быстрее принимать решения и доводить их до результата. Именно такой подход приносит реальную пользу людям", - заявил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ГригоренкоМаксим Орешкин
 
 
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