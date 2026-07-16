Воробьев предложил законодательно закрепить наличие видеокамер на стройках

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию искусственного интеллекта предложил законодательно закрепить наличие видеокамер на стройках России, сообщил он в своем Telegram-канале.

"У Подмосковья уже есть успешные практики. Например, ИИ анализирует видео с камер на стройках и автоматически выявляет риски срыва сроков. Сегодня такими камерами оснащены уже 63% строящихся домов региона. Предлагаем закрепить в законодательстве обязательную установку камер на стройках и единые требования к ним", - отметил Воробьев.

Как рассказал губернатор, в четверг он вместе вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко, заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным и коллегами обсудил внедрение ИИ в работу государства в ходе заседания межведомственной комиссии по развитию искусственного интеллекта.