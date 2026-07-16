Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах объявили режим дефицита воды - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 16.07.2026
В Нидерландах объявили режим дефицита воды

В Нидерландах объявили режим "фактического дефицита воды" из-за засухи

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Города мира. Амстердам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Нидерландов повысили уровень готовности к последствиям засухи с «угрозы дефицита воды» до режима «фактического дефицита воды».
  • Приток воды в страну сократился из-за недостатка осадков и низкого стока рек, тогда как потребление воды летом остается высоким.
  • Для более эффективного распределения запасов воды вводятся дополнительные меры, включая изменение режима работы плотин и ограничение на забор воды из грунтовых вод, рек и каналов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти Нидерландов повысили уровень готовности к последствиям засухи с "угрозы дефицита воды" до режима "фактического дефицита воды", говорится в заявлении министерства инфраструктуры и водного хозяйства страны.
"По рекомендации Национальной координационной комиссии по распределению водных ресурсов (LCW) было принято решение повысить уровень с "угрозы дефицита воды" (уровень 1) до "фактического дефицита воды (уровень 2)", - говорится в заявлении, которое власти распространили в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Ядерный жар: погода провоцирует в Европе энергетический сепаратизм
14 июля, 08:00
Как отмечает министерство, это потребовалось из-за рекордно низкого уровня воды в реках и сохраняющейся жаркой погоды.
По данным властей, приток воды в страну сократился из-за недостатка осадков и низкого стока рек, тогда как потребление воды летом остается высоким. Ожидается, что такая ситуация сохранится в ближайшие недели.
Для более эффективного распределения запасов воды компании по водоснабжению, провинции и профильные министерства вводят дополнительные меры. В частности, изменяется режим работы плотин на рукавах Рейна, готовится установка дополнительных насосов, а шлюзы будут открываться реже, чтобы сократить проникновение соленой воды. Это приведет к увеличению времени ожидания для судов.
Кроме того, в ряде регионов уже действуют ограничения на забор воды из грунтовых вод, рек и каналов, поэтому использование воды для полива запрещено или ограничено.
При этом власти подчеркивают, что питьевая вода остается доступной, угрозы для водоснабжения населения нет.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший, красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии.
Девушка во время жаркой погоды на площади Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Климатолог назвал главную причину аномальной жары в Европе
15 июля, 05:38
 
В миреНидерландыРейн (река)Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала