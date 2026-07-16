В Нидерландах объявили режим дефицита воды

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Нидерландов повысили уровень готовности к последствиям засухи с «угрозы дефицита воды» до режима «фактического дефицита воды».

Приток воды в страну сократился из-за недостатка осадков и низкого стока рек, тогда как потребление воды летом остается высоким.

Для более эффективного распределения запасов воды вводятся дополнительные меры, включая изменение режима работы плотин и ограничение на забор воды из грунтовых вод, рек и каналов.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти Нидерландов повысили уровень готовности к последствиям засухи с "угрозы дефицита воды" до режима "фактического дефицита воды", говорится в заявлении министерства инфраструктуры и водного хозяйства страны.

"По рекомендации Национальной координационной комиссии по распределению водных ресурсов (LCW) было принято решение повысить уровень с "угрозы дефицита воды" (уровень 1) до "фактического дефицита воды (уровень 2)", - говорится в заявлении, которое власти распространили в четверг.

Как отмечает министерство, это потребовалось из-за рекордно низкого уровня воды в реках и сохраняющейся жаркой погоды.

По данным властей, приток воды в страну сократился из-за недостатка осадков и низкого стока рек, тогда как потребление воды летом остается высоким. Ожидается, что такая ситуация сохранится в ближайшие недели.

Для более эффективного распределения запасов воды компании по водоснабжению, провинции и профильные министерства вводят дополнительные меры. В частности, изменяется режим работы плотин на рукавах Рейна , готовится установка дополнительных насосов, а шлюзы будут открываться реже, чтобы сократить проникновение соленой воды. Это приведет к увеличению времени ожидания для судов.

Кроме того, в ряде регионов уже действуют ограничения на забор воды из грунтовых вод, рек и каналов, поэтому использование воды для полива запрещено или ограничено.

При этом власти подчеркивают, что питьевая вода остается доступной, угрозы для водоснабжения населения нет.