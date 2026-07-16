Все сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play

Краткий пересказ от РИА ИИ Приложения VK пропали из Google Play и у ряда пользователей из Huawei AppGallery.

Все сервисы VK работают в обычном режиме и доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play, заявила компания.

Ранее в четверг все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play, также приложение VK у ряда пользователей пропало из Huawei AppGallery.

"Все приложения холдинга VK, включая "Макс", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", "VK Видео", "VK Музыка", сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений", - говорится в сообщении.

Так, в компании напомнили, что приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.