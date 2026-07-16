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Все сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play - РИА Новости, 16.07.2026
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15:10 16.07.2026
Все сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play

VK: все сервисы работают в обычном режиме после удаления из Google Play

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приложения VK пропали из Google Play и у ряда пользователей из Huawei AppGallery.
  • Все сервисы VK работают в обычном режиме и доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play, заявила компания.
Ранее в четверг все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play, также приложение VK у ряда пользователей пропало из Huawei AppGallery.
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В Госдуме прокомментировали удаление приложений VK и "Макс" из Google Play
Вчера, 14:13
"Все приложения холдинга VK, включая "Макс", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", "VK Видео", "VK Музыка", сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений", - говорится в сообщении.
Так, в компании напомнили, что приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.
В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
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25 июня, 12:50
 
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