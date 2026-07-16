Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приложения VK пропали из Google Play и у ряда пользователей из Huawei AppGallery.
- Все сервисы VK работают в обычном режиме и доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все сервисы VK работают в обычном режиме после удаления из Google Play, заявила компания.
"Все приложения холдинга VK, включая "Макс", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", "VK Видео", "VK Музыка", сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений", - говорится в сообщении.
Так, в компании напомнили, что приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.
В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".