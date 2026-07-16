VK рекомендовала пользователям перейти на другой домен

Краткий пересказ от РИА ИИ VK рекомендует пользователям перейти на домен vk.ru с vk.com.

Сервис, дизайн и приложения остаются прежними.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. VK рекомендует пользователям перейти на домен .ru с .com, следует из сообщения, которое получил корреспондент РИА Новости.

"Переходите на vk.ru. Здесь все тот же "ВКонтакте", но быстрее и надежнее, чем vk.com", - написано в сообщении.

В компании поясняют, что это лишь смена домена, а сервис, дизайн и приложения остаются прежними. "Однако из-за технических нюансов vk.ru всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем vk.com", - добавили там.

Так, чтобы пользователю проверить, каким доменом он пользуется, нужно посмотреть на адресную строку браузера - начало ссылки должно начинаться с vk.ru.

"На компьютерах адресная строка обычно сверху, а на телефонах бывает по-разному: в "Яндекс Браузере" и Safari снизу, в Chrome сверху", - добавили в компании.

Ранее в четверг приложения VK, "Макс" и " Одноклассники " исчезли из Google Play. В VK отметили, что установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений.

В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".