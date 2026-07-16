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VK рекомендовала пользователям перейти на другой домен - РИА Новости, 16.07.2026
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14:26 16.07.2026 (обновлено: 18:24 16.07.2026)
VK рекомендовала пользователям перейти на другой домен

VK рекомендовала пользователям перейти на домен .ru с .com

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • VK рекомендует пользователям перейти на домен vk.ru с vk.com.
  • Сервис, дизайн и приложения остаются прежними.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. VK рекомендует пользователям перейти на домен .ru с .com, следует из сообщения, которое получил корреспондент РИА Новости.
"Переходите на vk.ru. Здесь все тот же "ВКонтакте", но быстрее и надежнее, чем vk.com", - написано в сообщении.
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В компании поясняют, что это лишь смена домена, а сервис, дизайн и приложения остаются прежними. "Однако из-за технических нюансов vk.ru всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем vk.com", - добавили там.
Так, чтобы пользователю проверить, каким доменом он пользуется, нужно посмотреть на адресную строку браузера - начало ссылки должно начинаться с vk.ru.
"На компьютерах адресная строка обычно сверху, а на телефонах бывает по-разному: в "Яндекс Браузере" и Safari снизу, в Chrome сверху", - добавили в компании.
Ранее в четверг приложения VK, "Макс" и "Одноклассники" исчезли из Google Play. В VK отметили, что установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже из App Store пропали все сервисы VK.
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